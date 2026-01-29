Καλύτερες υποδομές, χωρίς καθυστερήσεις – Τα πλεονεκτήματα της ιδιωτικής ασφάλισης υγείας
Καλύτερες υποδομές, χωρίς καθυστερήσεις – Τα πλεονεκτήματα της ιδιωτικής ασφάλισης υγείας
Η ιδιωτική ασφάλιση υγείας δεν έρχεται να αντικαταστήσει το δημόσιο σύστημα, αλλά να λειτουργήσει συμπληρωματικά, εκεί όπου η ταχύτητα ανταπόκρισης και η άνεση έχουν κρίσιμη σημασία
Το ερώτημα εάν και γιατί χρειάζεται να αποκτήσει κάποιος ιδιωτική ασφάλιση υγείας απασχολεί σαφώς κάποιους πολίτες. Ιδιαίτερα, μάλιστα, τη στιγμή που το δημόσιο σύστημα υγείας βρίσκεται σε διαδικασία διαρκούς ενίσχυσης, βελτίωσης και αναβάθμισης των υπηρεσιών του.
Η απάντηση σ’ αυτό το ερώτημα δεν είναι ή το ένα ή το άλλο, καθώς δεν υπάρχει θέμα σύγκρισης, ούτε και επιλογής. Φυσικά και η δημόσια υγεία, ιδιαίτερα στην Ελλάδα, είναι «πληθωρική» στις παροχές της, υποστηρίζοντας δωρεάν και με επάρκεια κάθε πολίτη.
