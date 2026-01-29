Γρίπη των πτηνών: Θετική αγελάδα στην Ολλανδία – Τι λέει το ECDC για το πρώτο κρούσμα εκτός ΗΠΑ

Η εκτίμηση κινδύνου του ECDC παραμένει αμετάβλητη, ενώ οι ευρωπαϊκές αρχές παρακολουθούν στενά την κατάσταση και υπενθυμίζουν τη σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης ανίχνευσης