Γρίπη των πτηνών: Θετική αγελάδα στην Ολλανδία – Τι λέει το ECDC για το πρώτο κρούσμα εκτός ΗΠΑ
Η εκτίμηση κινδύνου του ECDC παραμένει αμετάβλητη, ενώ οι ευρωπαϊκές αρχές παρακολουθούν στενά την κατάσταση και υπενθυμίζουν τη σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης ανίχνευσης
Αντισώματα που υποδηλώνουν παλαιότερη έκθεση στον ιό της γρίπης των πτηνών A(H5N1) εντοπίστηκαν σε γάλα αγελάδας σε γαλακτοπαραγωγική μονάδα στην Ολλανδία, σύμφωνα με τις εθνικές αρχές Δημόσιας Υγείας. Παρά το εύρημα, κανένα άλλο ζώο της μονάδας δεν έχει βρεθεί θετικό στον ιό, ενώ δεν έχουν αναφερθεί συμπτώματα σε ανθρώπους που ενδέχεται να εκτέθηκαν, με τις σχετικές έρευνες να βρίσκονται, ωστόσο, σε εξέλιξη.
Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC) διευκρινίζει ότι, μέχρι στιγμής, δεν έχουν καταγραφεί επιβεβαιωμένα ανθρώπινα κρούσματα γρίπης των πτηνών A(H5N1) στην Ευρώπη και ότι η εκτίμηση κινδύνου παραμένει αμετάβλητη.
