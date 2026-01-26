Η Τεχνητή Νοημοσύνη μάς έχει «πάρει τα μυαλά» – Tips για να μην ατροφήσει η σκέψη μας
Η Τεχνητή Νοημοσύνη μάς έχει «πάρει τα μυαλά» – Tips για να μην ατροφήσει η σκέψη μας
Πώς η υπερβολική χρήση της AI μπορεί να «ατροφεί» τη σκέψη μας και τι μπορούμε να κάνουμε για να την ξαναπάρουμε πίσω
Είμαστε για ώρα πάνω από μια λευκή σελίδα, αλλά το μυαλό έχει κολλήσει. Γράφουμε, σβήνουμε, γράφουμε ξανά. Οι σκέψεις αρνούνται να μπουν σε σειρά και να γίνουν λέξεις. Ο εκνευρισμός γίνεται έκδηλος.
Αυτή η εικόνα, όμως, ανήκει πια στο παρελθόν. Σήμερα, πριν προλάβει κανείς να χαθεί στη σύγχυση, ένα εργαλείο Τεχνητής Νοημοσύνης είναι έτοιμο να δώσει την «απάντηση». Ένα κλικ και η λευκή σελίδα γεμίζει. Χωρίς παύσεις, χωρίς αμφιβολία, χωρίς τη δύσκολη – αλλά δημιουργική – διαδικασία της σκέψης. Μήπως, όμως, τελικά κάτι χάνεται στην πορεία;
Σύμφωνα με τον Noel Carroll, αναπληρωτή καθηγητή Πληροφοριακών Συστημάτων Επιχειρήσεων στο University of Galway και ερευνητή των επιπτώσεων της τεχνολογίας στην ανθρώπινη συμπεριφορά, η μαζική χρήση εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης αρχίζει να αφήνει ένα λιγότερο ορατό αποτύπωμα: Την ατροφία της σκέψης.
