Φλεβική χειρουργική: Οι εξελίξεις που υπόσχονται καλύτερη θεραπεία κιρσών και φλεβικής ανεπάρκειας
Για τις ελάχιστα επεμβατικές ενδοαυλικές θεραπείες φλεβικών παθήσεων, την αισθητική φλεβολογία, την αγγειακή απεικόνιση και τη φροντίδα φλεβικών ελκών, μιλάει ο κ.Κωνσταντίνος Ξηρομερίτης, Διευθυντής της Δ΄ Αγγειοχειρουργική Κλινική του Metropolitan General

Ιδιαίτερα σημαντικές είναι οι εξελίξεις στη φλεβική χειρουργική και για το μέλλον στη θεραπεία των κιρσών και της φλεβικής ανεπάρκειας.

Η αισιοδοξία «γεννάται» από τη σταθερή στροφή της φλεβολογίας προς ολοένα και πιο ακριβείς, ελάχιστα επεμβατικές και – κυρίως – υπερηχογραφιΑγγειοχειρουργόςκά καθοδηγούμενες παρεμβάσεις. Οι τεχνολογίες ενδοφλέβιου laser νέας γενιάς, ειδικά με μήκη κύματος άνω των 1900 nm σε συνδυασμό με προηγμένες μακριές ακτινικές ίνες, αποτελούν πραγματική επανάσταση.

