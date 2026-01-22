Ανακοίνωση ΕΟΦ για την επάρκεια φαρμάκων που περιέχουν τριμεθοπρίμη και σουλφομεθοξαζόλη
Ο Οργανισμός τονίζει ότι έχει μεριμνήσει έγκαιρα για την αδιάλειπτη κάλυψη της ελληνικής αγοράς μέσω έκτακτων εισαγωγών, ώστε να μην υπάρξει θεραπευτικό κενό
Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ) ενημερώνει σε ανακοίνωσή του ότι έχει μεριμνήσει εγκαίρως για τη συνέχιση του ανεφοδιασμού της ελληνικής αγοράς με φαρμακευτικά προϊόντα που περιέχουν τριμεθοπρίμη και σουλφομεθοξαζόλη, μετά τα δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για «κίνδυνο στη δημόσια υγεία» από την απόσυρση αντιβιοτικού.
Σύμφωνα με τον ΕΟΦ, η μέριμνα αυτή είχε ληφθεί πολύ πριν από τις 31 Οκτωβρίου 2025, ημερομηνία κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η οριστική διακοπή κυκλοφορίας του συγκεκριμένου φαρμάκου από τον Κάτοχο Άδειας Κυκλοφορίας. Στόχος ήταν να συνεχιστεί απρόσκοπτα η διάθεση στην Ελλάδα φαρμάκων με τις ίδιες δραστικές ουσίες, τις ίδιες φαρμακοτεχνικές μορφές και τις ίδιες περιεκτικότητες, μέσω της διαδικασίας έκτακτων εισαγωγών, ώστε να καλύπτονται οι ασθενείς και να μην δημιουργηθεί θεραπευτικό κενό.
