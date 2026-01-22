Ανακοίνωση ΕΟΦ για την επάρκεια φαρμάκων που περιέχουν τριμεθοπρίμη και σουλφομεθοξαζόλη

Ο Οργανισμός τονίζει ότι έχει μεριμνήσει έγκαιρα για την αδιάλειπτη κάλυψη της ελληνικής αγοράς μέσω έκτακτων εισαγωγών, ώστε να μην υπάρξει θεραπευτικό κενό