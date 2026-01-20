Ο δρόμος προς την ευεξία είναι στρωμένος με γιόγκα, διαλογισμό και άσκηση
Η ψυχική υγεία δεν βελτιώνεται μόνο με ψυχοθεραπεία - Απλές πρακτικές, όπως η άσκηση, η γιόγκα και η ενσυνειδητότητα μπορούν να ενισχύσουν ουσιαστικά την ευεξία μας, ειδικά όταν συνδυάζονται
Όταν μια συζήτηση έχει θέμα την υγεία, συχνά η προσοχή εστιάζει σε ζητήματα όπως η διαχείριση του βάρους, η ενίσχυση της κίνησης και η τήρηση μιας ισορροπημένης διατροφής, πλούσιας σε όλα τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά. Η ψυχική υγεία μένει συχνά στο περιθώριο, με πολλούς να πιστεύουν ότι δε μπορούν να κάνουν τίποτα για να βελτιώσουν την ευημερία τους και άλλους να φοβούνται να έρθουν αντιμέτωποι με γνώριμες λύσεις, όπως η ψυχοθεραπεία.
Στην πραγματικότητα, ωστόσο, οι τρόποι να βελτιώσει κανείς την ψυχική του υγεία είναι πολλοί περισσότεροι απ’ όσους φανταζόμαστε. Μια νέα έρευνα του Πανεπιστημίου Swansea επιχειρεί τη μεγαλύτερη σύγκριση παρεμβάσεων ευεξίας που έχουν πραγματοποιηθεί σε ενήλικες. Αξιολογώντας 183 τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες δοκιμές με σχεδόν 23.000 συμμετέχοντες, η ομάδα αξιολόγησε 12 κατηγορίες παρεμβάσεων, από ψυχολογικές και σωματικές, έως πρακτικές που συνδυάζουν σώμα και νου. Η μελέτη δημοσιεύθηκε στο Nature Human Behaviour και εστίασε στον γενικό πληθυσμό – δηλαδή σε καθημερινούς ανθρώπους, όχι μόνο σε άτομα με διεγνωσμένα προβλήματα ψυχικής υγείας.
