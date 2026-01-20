Ο δρόμος προς την ευεξία είναι στρωμένος με γιόγκα, διαλογισμό και άσκηση

Η ψυχική υγεία δεν βελτιώνεται μόνο με ψυχοθεραπεία - Απλές πρακτικές, όπως η άσκηση, η γιόγκα και η ενσυνειδητότητα μπορούν να ενισχύσουν ουσιαστικά την ευεξία μας, ειδικά όταν συνδυάζονται