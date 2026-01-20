Τι αλλάζει πραγματικά στη νέα διατροφική πυραμίδα των ΗΠΑ; Μία διαιτολόγος απαντά
Τι αλλάζει πραγματικά στη νέα διατροφική πυραμίδα των ΗΠΑ; Μία διαιτολόγος απαντά

Πόσο επιστημονικά τεκμηριωμένες είναι οι νέες συστάσεις και ποιες αλλαγές είναι περισσότερο επικοινωνιακές παρά ουσιαστικές - Εξηγεί η κυρία Φλώρα Λουκιανού, Κλινική Διαιτολόγος – Αθλητική Διατροφολόγος

ygeiamou.gr team
Οι νέες διατροφικές οδηγίες στις ΗΠΑ παρουσιάζουν μια ανανεωμένη εκδοχή της προηγούμενης διατροφικής πυραμίδας. Αυτό που προκάλεσε ιδιαίτερη εντύπωση είναι η αντιστροφή του οπτικού σχήματος της πυραμίδας. Ωστόσο, συνολικά, οι διατροφικές συστάσεις που τη συνοδεύουν δεν διαφέρουν δραστικά από την προηγούμενη εκδοχή.

Βασίζονται οι νέες οδηγίες σε ορθή επιστημονική τεκμηρίωση; Και πόσο έχουν αλλάξει στην πραγματικότητα;

Οι νέες διατροφικές οδηγίες δίνουν έμφαση στα εξής:

1) Περισσότερη πρωτεΐνη

Στη νέα πυραμίδα δίνεται προτεραιότητα στην πρωτεΐνη, η οποία τοποθετείται στο ανώτερο τμήμα της. Οι νέες διατροφικές οδηγίες συστήνουν οι ενήλικες να καταναλώνουν 1,2–1,6 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά κιλό σωματικού βάρους ημερησίως, ποσότητα αυξημένη σε σχέση με τις προηγούμενες συστάσεις, οι οποίες ανέφεραν 10–35% των ημερήσιων θερμίδων (περίπου 0,8–1 γρ/κιλό σωματικού βάρους/ημέρα).

ygeiamou.gr team
