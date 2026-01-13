Φούσκωμα: Τροφές και ροφήματα που διώχνουν τη δυσφορία – Τι να αποφύγετε
Φούσκωμα: Τροφές και ροφήματα που διώχνουν τη δυσφορία – Τι να αποφύγετε
Το φούσκωμα είναι ένα από τα πιο συχνά πεπτικά προβλήματα, αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις μπορεί να αντιμετωπιστεί φυσικά με την κατάλληλη διατροφή
Το φούσκωμα είναι ένα κοινό πεπτικό πρόβλημα, που συχνά προκαλείται από δυσκοιλιότητα, αέρια, αφυδάτωση ή ευαισθησία σε τρόφιμα. Αν και δυσάρεστο, μπορεί να αντιμετωπιστεί εύκολα και φυσικά, μέσω διατροφικών παρεμβάσεων. Υπάρχουν τρόφιμα – σύμμαχοι, που βοηθούν στην πέψη, προάγουν την τακτική κίνηση του εντέρου, μειώνουν την κατακράτηση υγρών και βελτιώνουν την υγεία του εντέρου. Ορισμένα, όμως, έχουν αντίθετες επιδράσεις και μπορεί να επιδεινώσουν το φούσκωμα. Ακολουθεί ένας πλήρης οδηγός για το τι τρόφιμα να επιλέξετε και ποιες διατροφικές «παγίδες» να αποφύγετε, καθώς και μερικές πρακτικές συμβουλές που θα σας βοηθήσουν να προλάβετε το πρόβλημα.
Τρόφιμα – σύμμαχοι στην καταπολέμηση του φουσκώματος
✅ Αβοκάντο: Είναι πλούσια σε κάλιο, που βοηθά στη μείωση της κατακράτησης υγρών. Περιέχουν επίσης φυτικές ίνες, που βοηθούν στην ομαλή πέψη και την πρόληψη του φουσκώματος που σχετίζεται με τη δυσκοιλιότητα.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Τρόφιμα – σύμμαχοι στην καταπολέμηση του φουσκώματος
✅ Αβοκάντο: Είναι πλούσια σε κάλιο, που βοηθά στη μείωση της κατακράτησης υγρών. Περιέχουν επίσης φυτικές ίνες, που βοηθούν στην ομαλή πέψη και την πρόληψη του φουσκώματος που σχετίζεται με τη δυσκοιλιότητα.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα