Αλκοόλ: Μια 14χρονη το νέο περιστατικό οξείας δηλητηρίασης – 1.000 νοσηλείες σε έναν χρόνο
Τα αυξανόμενα περιστατικά δείχνουν πως, παρά τις προσπάθειες της Πολιτείας να ελέγξει την πώληση αλκοόλ σε ανηλίκους, το πρόβλημα παραμένει, χωρίς ουσιαστική αντιμετώπιση
Ανησυχητικές διαστάσεις λαμβάνει το φαινόμενο της κατανάλωσης αλκοόλ από ανήλικους στη χώρα, με τα περιστατικά νοσηλείας να αυξάνονται διαρκώς. Τα στοιχεία που έρχονται στο φως προκαλούν σοκ και επαναφέρουν επιτακτικά το ζήτημα της προστασίας των παιδιών και των εφήβων.
Με ανακοίνωσή του, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, σχολιάζει το νέο περιστατικό μιας 13χρονης από το Περιστέρι, που νοσηλεύεται μετά από κατανάλωση αλκοόλ, λέγοντας συγκεκριμένα: «Στοιχεία σοκ με ανήλικα που καταλήγουν στα νοσοκομεία με προβλήματα υγείας από χρήση αλκοόλ. Σήμερα, πρώτες πρωινές ώρες, 2πμ, ένα κορίτσι 13 ετών διεκομίσθη στο Παίδων «Η Αγία Σοφία» σε κακή κατάσταση με οξεία δηλητηρίαση από χρήση αλκοόλ. Συνοδεύονταν από τη μητέρα του και δύο αστυνομικούς. Είναι καλά, νοσηλεύεται στη πανεπιστημιακή κλινική και θα πάρει εξιτήριο. Φυλάσσεται από δύο αστυνομικούς καθ’ ότι πατέρας και μητέρα έχουν συλληφθεί».
