Αλκοόλ: Μια 14χρονη το νέο περιστατικό οξείας δηλητηρίασης – 1.000 νοσηλείες σε έναν χρόνο

Τα αυξανόμενα περιστατικά δείχνουν πως, παρά τις προσπάθειες της Πολιτείας να ελέγξει την πώληση αλκοόλ σε ανηλίκους, το πρόβλημα παραμένει, χωρίς ουσιαστική αντιμετώπιση