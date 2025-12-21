Ποια συμπληρώματα διατροφής ενισχύουν τη γονιμότητα; Ο ειδικός στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή απαντά

Η προσπάθεια για την επίτευξη εγκυμοσύνης είναι μια σημαντική και συχνά απαιτητική διαδικασία για πολλά ζευγάρια. Σήμερα υπάρχει μίαγύρω από την προσπάθεια ενίσχυσης τόσο της φυσικής γονιμότητας όσον και τις τεχνικές της Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (ΥΑ) όπως είναι ηΈνας από τους πιο πολυσυζητημένους αλλά και αμφιλεγόμενους παράγοντες, είναι ο πραγματικός ρόλος τωνστη βελτίωση της ανθρώπινης γονιμότητας. Πόσο σημαντικά είναι πραγματικά τα διάφορα και πολλά σε κυκλοφορία συμπληρώματα διατροφής και σε ποιες περιπτώσεις ενδεχομένως χρειάζονται;Η γονιμότητα επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες.Ακολουθούν οι προηγηθείσες φλεγμονές, τα χειρουργεία ή τραυματισμοί των γεννητικών οργάνων, η ενδομητρίωση, περιβαντολογικοί παράγοντες, η γενετική προδιάθεση, οι ορμονικές διαταραχές, το άγχος, ο τρόπος ζωής (έλλειψη άσκησης, κάπνισμα παχυσαρκία) και τέλος η ποιότητα και το είδος της διατροφής παίζουν καθοριστικό ρόλο.Διαβάστε περισσότερα στο