Ποια συμπληρώματα διατροφής ενισχύουν τη γονιμότητα; Ο ειδικός στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή απαντά

Ποια συμπληρώματα ενισχύουν τη γονιμότητα και πότε η χρήση τους μπορεί να γίνει επιβλαβής - Εξηγεί ο Μηνάς Μαστρομηνάς, Μαιευτήρας Γυναικολόγος, Ειδικός στην Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή στη Μονάδα ΥΓΕΙΑ IVF ΕΜΒΡΥΟΓΕΝΕΣΙΣ
Η προσπάθεια για την επίτευξη εγκυμοσύνης είναι μια σημαντική και συχνά απαιτητική διαδικασία για πολλά ζευγάρια. Σήμερα υπάρχει μία πληθώρα πληροφοριών γύρω από την προσπάθεια ενίσχυσης τόσο της φυσικής γονιμότητας όσον και τις τεχνικές της Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (ΥΑ) όπως είναι η εξωσωματική γονιμοποίηση (IVF).
Ένας από τους πιο πολυσυζητημένους αλλά και αμφιλεγόμενους παράγοντες, είναι ο πραγματικός ρόλος των συμπληρωμάτων διατροφής στη βελτίωση της ανθρώπινης γονιμότητας. Πόσο σημαντικά είναι πραγματικά τα διάφορα και πολλά σε κυκλοφορία συμπληρώματα διατροφής και σε ποιες περιπτώσεις ενδεχομένως χρειάζονται;
Η γονιμότητα επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες. Η ηλικία είναι η πλέον σημαντική παράμετρος. Ακολουθούν οι προηγηθείσες φλεγμονές, τα χειρουργεία ή τραυματισμοί των γεννητικών οργάνων, η ενδομητρίωση, περιβαντολογικοί παράγοντες, η γενετική προδιάθεση, οι ορμονικές διαταραχές, το άγχος, ο τρόπος ζωής (έλλειψη άσκησης, κάπνισμα παχυσαρκία) και τέλος η ποιότητα και το είδος της διατροφής παίζουν καθοριστικό ρόλο.
