Γονείς: Μη φοβάστε να βάλετε όρια στο παιδί – Ο ψυχολόγος εξηγεί πόσο ωφέλιμα είναι
Πώς ο σταθερός και συναισθηματικά ασφαλής καθορισμός ορίων βοηθά το παιδί να αναπτύξει ανθεκτικότητα και ψυχική ωριμότητα, σύμφωνα με έναν ψυχολόγο
*Γράφει ο κ. Δημήτρης Σεφεριάδης ψυχολόγος–ψυχοθεραπευτής
Το όριο είναι η νοητική και ψυχική λειτουργία που διαμορφώνει τη μετάβαση από το χαοτικό στο πραγματικό. Δίνει μορφή στην άμορφη ενέργεια του ασυνείδητου, μετατρέποντας την αδιαφοροποίητη ένταση σε εμπειρία που μπορεί να βιωθεί και να κατανοηθεί. Ορίζει την ψυχή, ρυθμίζοντας την απόσταση μεταξύ επιθυμίας και δράσης, και μαλακώνει τις φαντασιώσεις παντοδυναμίας ή εκμηδένισης που προκύπτουν μέσα στην πρωταρχική ασυνέχεια.
Μέσω αυτής της λειτουργίας, η επιθυμία αποκτά διάρκεια, το πάθος αποκτά μορφή και το εσωτερικό χάος μετατρέπεται σε σχέση ικανότητας με την πραγματικότητα. Στην πρώτη φάση της, η ψυχή του παιδιού κινείται χωρίς διάκριση μεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού. Ο κόσμος βιώνεται ως ένα πεδίο απεριόριστης ενέργειας όπου το συναίσθημα και η δράση δεν έχουν ακόμη διαχωριστεί. Το όριο εισάγεται όταν η σχέση με το περιβάλλον παρέχει σταθερές απαντήσεις ικανές να συγκρατήσουν τη διάχυση της εμπειρίας. Ο καθορισμός ορίων, επομένως, δεν είναι μια πράξη εκπαίδευσης αλλά μια πράξη ψυχικής δόμησης.
