Δυσκολεύεστε να σηκωθείτε από την καρέκλα; 7 τρόποι να ανακτήσετε τη δύναμή σας μετά τα 50
YGEIAMOU.GR
Απώλεια μυϊκής μάζας Μυϊκή ενδυνάμωση Σαρκοπενία

Δυσκολεύεστε να σηκωθείτε από την καρέκλα; 7 τρόποι να ανακτήσετε τη δύναμή σας μετά τα 50

Μήπως δυσκολεύεστε να σηκωθείτε από την καρέκλα; Μια φυσικοθεραπεύτρια προτείνει εύκολες συνήθειες που διαφυλάσσουν τη μυική δύναμη και εξασφαλίζουν τη λειτουργικότητα μετά τα 50

Δυσκολεύεστε να σηκωθείτε από την καρέκλα; 7 τρόποι να ανακτήσετε τη δύναμή σας μετά τα 50
Μαρία Κοτοπούλη
Όσο γερνάμε, σταδιακά γινόμαστε όλο και πιο αργοί και αδύναμοι. Ωστόσο, σύμφωνα με την φυσικοθεραπεύτρια Lucy Macdonald, λίγοι συνειδητοποιούν ότι αυτή η επιβράδυνση σχετίζεται με τη σαρκοπενία.

Τι είναι η σαρκοπενία;

«Πρόκειται για τη διαδικασία κατά την οποία οι μύες εξασθενούν όσο μεγαλώνουμε», εξηγεί η Macdonald. Η κατάσταση αυτή προκαλείται από έναν συνδυασμό παραγόντων, όπως η φυσική διαδικασία της γήρανσης, η σωματική αδράνεια και οι αλλαγές στα επίπεδα των ορμονών.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Μαρία Κοτοπούλη
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης