Δυσκολεύεστε να σηκωθείτε από την καρέκλα; 7 τρόποι να ανακτήσετε τη δύναμή σας μετά τα 50
Δυσκολεύεστε να σηκωθείτε από την καρέκλα; 7 τρόποι να ανακτήσετε τη δύναμή σας μετά τα 50
Μήπως δυσκολεύεστε να σηκωθείτε από την καρέκλα; Μια φυσικοθεραπεύτρια προτείνει εύκολες συνήθειες που διαφυλάσσουν τη μυική δύναμη και εξασφαλίζουν τη λειτουργικότητα μετά τα 50
Όσο γερνάμε, σταδιακά γινόμαστε όλο και πιο αργοί και αδύναμοι. Ωστόσο, σύμφωνα με την φυσικοθεραπεύτρια Lucy Macdonald, λίγοι συνειδητοποιούν ότι αυτή η επιβράδυνση σχετίζεται με τη σαρκοπενία.
Τι είναι η σαρκοπενία;
«Πρόκειται για τη διαδικασία κατά την οποία οι μύες εξασθενούν όσο μεγαλώνουμε», εξηγεί η Macdonald. Η κατάσταση αυτή προκαλείται από έναν συνδυασμό παραγόντων, όπως η φυσική διαδικασία της γήρανσης, η σωματική αδράνεια και οι αλλαγές στα επίπεδα των ορμονών.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Τι είναι η σαρκοπενία;
«Πρόκειται για τη διαδικασία κατά την οποία οι μύες εξασθενούν όσο μεγαλώνουμε», εξηγεί η Macdonald. Η κατάσταση αυτή προκαλείται από έναν συνδυασμό παραγόντων, όπως η φυσική διαδικασία της γήρανσης, η σωματική αδράνεια και οι αλλαγές στα επίπεδα των ορμονών.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα