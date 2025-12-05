Πόνος στη μέση: Μπουσούλημα και άλλες μωρουδίστικες κινήσεις που ανακουφίζουν αποτελεσματικά
Εναλλακτικές Θεραπείες Πόνος στη μέση Χρόνιος πόνος

Πόνος στη μέση: Μπουσούλημα και άλλες μωρουδίστικες κινήσεις που ανακουφίζουν αποτελεσματικά

Ο τρόπος που κινούνται τα μωρά φαίνεται ότι μπορεί να δώσει θεραπευτικές λύσεις σε όσους ταλαιπωρούνται από χρόνιο πόνο στη μέση - Τι έδειξε το πιλοτικό πρόγραμμα Motum

Πόνος στη μέση: Μπουσούλημα και άλλες μωρουδίστικες κινήσεις που ανακουφίζουν αποτελεσματικά
Εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως υποφέρουν από χρόνιο πόνο στη μέση. Ωστόσο, νέα, εντυπωσιακά ευρήματα από το Πανεπιστήμιο της Νότιας Αυστραλίας (University of South Australia) αποκαλύπτουν ότι η επανεκμάθηση «βρεφικών» κινήσεων – όπως το μπουσούλημα και το κάθισμα στο έδαφος – μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στη μείωση του πόνου και στην αποκατάσταση της φυσικής λειτουργικότητας.

Σύμφωνα με πιλοτική μελέτη σε άτομα με χρόνιο πόνο στη μέση, ένα πρόγραμμα 12 εβδομάδων με την ονομασία Motum οδήγησε σε μείωση του πόνου, βελτίωση της ισορροπίας και αύξηση της αυτοπεποίθησης στις καθημερινές κινήσεις. Τα αποτελέσματα της έρευνας δημοσιεύθηκαν στο επιστημονικό περιοδικό Musculoskeletal Science and Practice.

