Το αρωματικό μπαχαρικό που ρίχνει σάκχαρο, χοληστερόλη και τριγλυκερίδια
Με δράση που εκτείνεται από την ενίσχυση κατά του κρυολογήματος και τη ρύθμιση του σακχάρου έως την ανακούφιση της ναυτίας, το μπαχαρικό αυτό προσφέρει πλήθος οφέλη
Γνωστό για την ιδιαίτερη γεύση και το ευρύ γαστρονομικό του φάσμα – από ασιατικές σούπες μέχρι λαχταριστά γλυκά – το τζίντζερ ή πιπερόριζα έχει κερδίσει, πλέον, επάξια μια ξεχωριστή θέση και στον χώρο της σύγχρονης επιστήμης. Πέρα από το άρωμα και την πικάντικη επίγευση που προσφέρει, διαθέτει ένα εντυπωσιακό προφίλ ευεργετικών ιδιοτήτων, επιβεβαιωμένο από πλήθος ερευνών. Από την ανακούφιση της ναυτίας μέχρι την προστασία των νευρικών κυττάρων, ακολουθούν μερικά από τα πιο γνωστά οφέλη του.
1. Ανακουφίζει από τη ναυτία
Κλινικά δεδομένα δείχνουν ότι το τζίντζερ μπορεί να μειώσει σημαντικά τη ναυτία και τους εμετούς, σε σύγκριση με εικονικά φάρμακα. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας της Αγγλίας μάλιστα το προτείνει ως φυσικό μέσο ανακούφισης, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις εγκυμοσύνης ή ναυτίας λόγω χημειοθεραπειών. Η ήπια δράση του και η ασφάλειά του σε μικρές δόσεις το καθιστούν δημοφιλή επιλογή για άτομα που αναζητούν πιο φυσικές λύσεις.
