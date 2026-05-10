Πώς «γιορτάζεις» μία διαφορετική μητέρα; Όταν το παιδικό τραύμα επισκιάζει τη χαρά

Η Γιορτή της Μητέρας θεωρείται για τους περισσότερους μία ημέρα αγάπης, ευγνωμοσύνης και οικογενειακής ζεστασιάς. Ωστόσο, για ανθρώπους που μεγάλωσαν με κακοποιητικές, συναισθηματικά απόμακρες ή παραμελητικές μητέρες, η συγκεκριμένη ημέρα μπορεί να λειτουργεί ως μία επώδυνη υπενθύμιση τραυμάτων και δύσκολων παιδικών εμπειριών.

Σε άρθρο της στο Psychology Today, η κλινική ψυχολόγος Bridgette Peteet εξηγεί ότι η κοινωνία αντιμετωπίζει συχνά τη μητρότητα ως κάτι αυτονόητα τρυφερό και ασφαλές, δημιουργώντας την προσδοκία ότι κάθε παιδί οφείλει να τιμά τη μητέρα του. Όμως, όπως σημειώνει, αυτή η εικόνα δεν ανταποκρίνεται σε όλες τις οικογένειες.



Για αρκετούς ενήλικες, η Γιορτή της Μητέρας συνοδεύεται από ενοχή, θυμό, θλίψη ή ακόμη και φόβο.



