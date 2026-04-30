Χάπι «3 σε 1» μειώνει τον κίνδυνο νέου εγκεφαλικού επεισοδίου κατά 40%
Χάπι «3 σε 1» μειώνει τον κίνδυνο νέου εγκεφαλικού επεισοδίου κατά 40%
Σε μια εποχή όπου η συμμόρφωση στη θεραπεία αποτελεί πρόκληση, η επιστήμη απαντά με ένα απλοποιημένο φαρμακευτικό σχήμα υψηλής αποτελεσματικότητας
Μια νέα διεθνής κλινική δοκιμή αποκάλυψε ότι ένα μόνο χάπι ημερησίως, το οποίο συνδυάζει τρία φάρμακα χαμηλής δόσης για την αρτηριακή πίεση, μπορεί να μειώσει σημαντικά τον κίνδυνο επανεμφάνισης εγκεφαλικού επεισοδίου σε ασθενείς που έχουν υποστεί ενδοεγκεφαλική αιμορραγία.
Τα ευρήματα, που δημοσιεύθηκαν στο The New England Journal of Medicine, προέρχονται από την τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη δοκιμή TRIDENT υπό την ηγεσία του The George Institute for Global Health και υποδεικνύουν μια προσέγγιση που ενδέχεται να φέρει ριζική αλλαγή στη φροντίδα μετά από ένα εγκεφαλικό επεισόδιο.
Μια απλούστερη προσέγγιση σ’ ένα επίμονο πρόβλημα
«Η μείωση της αρτηριακής πίεσης είναι η μόνη αποδεδειγμένη μέθοδος για την πρόληψη ενός νέου εγκεφαλικού επεισοδίου, ωστόσο η επίτευξη ελέγχου παραμένει μια μεγάλη πρόκληση», δήλωσε ο Craig Anderson, κύριος ερευνητής της μελέτης. «Τόσο οι ασθενείς, όσο και οι κλινικοί γιατροί δυσκολεύονται με τα περίπλοκα προγράμματα φαρμακευτικής αγωγής».
Τα ευρήματα, που δημοσιεύθηκαν στο The New England Journal of Medicine, προέρχονται από την τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη δοκιμή TRIDENT υπό την ηγεσία του The George Institute for Global Health και υποδεικνύουν μια προσέγγιση που ενδέχεται να φέρει ριζική αλλαγή στη φροντίδα μετά από ένα εγκεφαλικό επεισόδιο.
Μια απλούστερη προσέγγιση σ’ ένα επίμονο πρόβλημα
«Η μείωση της αρτηριακής πίεσης είναι η μόνη αποδεδειγμένη μέθοδος για την πρόληψη ενός νέου εγκεφαλικού επεισοδίου, ωστόσο η επίτευξη ελέγχου παραμένει μια μεγάλη πρόκληση», δήλωσε ο Craig Anderson, κύριος ερευνητής της μελέτης. «Τόσο οι ασθενείς, όσο και οι κλινικοί γιατροί δυσκολεύονται με τα περίπλοκα προγράμματα φαρμακευτικής αγωγής».
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
