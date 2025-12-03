Με «μπαλώματα» οι Νευρολογικές Κλινικές σε Χανιά και Ηράκλειο – Οι διαμαρτυρίες των γιατρών
Με «μπαλώματα» οι Νευρολογικές Κλινικές σε Χανιά και Ηράκλειο – Οι διαμαρτυρίες των γιατρών

Οι μετακινήσεις νευρολόγων από το Ηράκλειο στα Χανιά αποδυναμώνουν τη μεγαλύτερη νευρολογική κλινική στην Κρήτη και δεν αντιμετωπίζουν ουσιαστικά τα προβλήματα υποστελέχωσης στα δύο νοσοκομεία

ygeiamou.gr team
Με «εντέλλεσθε» σε νευρολόγους του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ) επιχειρείται η κάλυψη των σημαντικών κενών στη Νευρολογική κλινική του Νοσοκομείου Χανίων, αναφέρουν οι εκπρόσωποι των νοσοκομειακών γιατρών και των εργαζομένων των δημόσιων νοσοκομείων.

Με ανακοινώσεις τους το Σωματεία Εργαζομένων του ΠΑΓΝΗ αλλά και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Δημόσιων Νοσοκομείων (ΠΟΕΔΗΝ) καταγγέλλουν την επισφαλή λειτουργία της Νευρολογικής κλινικής στα Χανιά αλλά και τις συνεχείς μετακινήσεις νευρολόγων από το Ηράκλειο, που προκαλούνται «από τα προβλήματα υποστελέχωσης» και έχουν ως αποτέλεσμα «να μπαλώνουν παροδικά «τρύπες», ανοίγοντας άλλες».

