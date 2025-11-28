Μεγαλώνοντας παιδιά με αυτοπεποίθηση – Η ψυχολόγος αποκαλύπτει τον τρόπο
YGEIAMOU.GR
Αγγελική Γιαννουλοπούλου Αυτοπεποίθηση Διαπαιδαγώγηση Έλλειψη αυτοπεποίθησης

Μεγαλώνοντας παιδιά με αυτοπεποίθηση – Η ψυχολόγος αποκαλύπτει τον τρόπο

Η κατάκτηση της αυτοπεποίθησης του παιδιού και του εφήβου μοιάζει με ισορροπία σε τεντωμένο σχοινί, έχει στραβοπατήματα, πτώσεις και δυσκολίες - Εάν «κοπεί το σχοινί», το παιδί μπορεί να πέσει στο κενό, εφόσον δεν υπάρξει το προστατευτικό δίχτυ του γονιού

Μεγαλώνοντας παιδιά με αυτοπεποίθηση – Η ψυχολόγος αποκαλύπτει τον τρόπο
ygeiamou.gr team
*Γράφει η κυρία Αγγελική Γιαννουλοπούλου, Ψυχολόγος, Msc,, Ψυχοθεραπεύτρια Οικογένειας Συστημικής Προσέγγισης

Η αυτοπεποίθηση είναι μια σπουδαία ψυχολογική κατάκτηση. Ενα παιδί μεγαλώνοντας και μέχρι να γίνει έφηβος παρατηρεί τις συμπεριφορές των ανθρώπων γύρω του, τα λόγια, τις πράξεις και τις αντιφάσεις που εμπεριέχουν. Παρατηρεί τις δικές του συμπεριφορές και αναρωτιέται ποιος είναι, ποια είναι τα δικά του μοναδικά χαρακτηριστικά. Στην εφηβεία κυρίως τον απασχολεί πολύ το ερώτημα «Μου αρέσει ο εαυτός μου;».

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
ygeiamou.gr team
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης