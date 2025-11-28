Μεγαλώνοντας παιδιά με αυτοπεποίθηση – Η ψυχολόγος αποκαλύπτει τον τρόπο

Η κατάκτηση της αυτοπεποίθησης του παιδιού και του εφήβου μοιάζει με ισορροπία σε τεντωμένο σχοινί, έχει στραβοπατήματα, πτώσεις και δυσκολίες - Εάν «κοπεί το σχοινί», το παιδί μπορεί να πέσει στο κενό, εφόσον δεν υπάρξει το προστατευτικό δίχτυ του γονιού