Γυαλιά οράσεως και φακοί επαφής: Τα ποσά που αποζημιώνει ο ΕΟΠΥΥ – Τι πρέπει να γνωρίζετε
Γυαλιά οράσεως και φακοί επαφής: Τα ποσά που αποζημιώνει ο ΕΟΠΥΥ – Τι πρέπει να γνωρίζετε
Μάθετε τα ποσά που δικαιούστε και ποια βήματα πρέπει να ακολουθήσετε για να λάβετε αποζημίωση για γυαλιά οράσεως ή φακούς επαφής
Έως και 100 ευρώ μπορούν να λάβουν οι ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ για την αγορά γυαλιών οράσεως ή φακών επαφής μέσω μιας πλήρως ψηφιακής διαδικασίας. Η εν λόγω δαπάνη είναι απαραίτητη για χιλιάδες ασφαλισμένους, γι’ αυτό και ο ΕΟΠΥΥ προσφέρει οικονομική ενίσχυση, καλύπτοντας μέρος του κόστους, μέσα από μια απλή ηλεκτρονική διαδικασία που αντικατέστησε τις επισκέψεις σε διευθύνσεις και γραφεία του Οργανισμού.
Πόσα χρήματα καταβάλλονται
Η μέγιστη αποζημίωση για γυαλιά οράσεως ανέρχεται στα 100 ευρώ και περιλαμβάνει τόσο τα κρύσταλλα, όσο και τον σκελετό. Για όσους χρησιμοποιούν φακούς επαφής, το ποσό ορίζεται στα 25 ευρώ ανά φακό.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Πόσα χρήματα καταβάλλονται
Η μέγιστη αποζημίωση για γυαλιά οράσεως ανέρχεται στα 100 ευρώ και περιλαμβάνει τόσο τα κρύσταλλα, όσο και τον σκελετό. Για όσους χρησιμοποιούν φακούς επαφής, το ποσό ορίζεται στα 25 ευρώ ανά φακό.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα