Πόσο τυρί την εβδομάδα προστατεύει τον εγκέφαλο από άνοια

Νέα μελέτη δείχνει ότι η κατανάλωση τυριού μπορεί να μειώσει τις πιθανότητες εμφάνισης άνοιας και να ενισχύσει τη νευρολογική υγεία, αρκεί να το καταναλώνετε με αυτή τη συχνότητα