Πόσο τυρί την εβδομάδα προστατεύει τον εγκέφαλο από άνοια
Πόσο τυρί την εβδομάδα προστατεύει τον εγκέφαλο από άνοια

Νέα μελέτη δείχνει ότι η κατανάλωση τυριού μπορεί να μειώσει τις πιθανότητες εμφάνισης άνοιας και να ενισχύσει τη νευρολογική υγεία, αρκεί να το καταναλώνετε με αυτή τη συχνότητα

Μαρία Κοτοπούλη
Εάν αγαπάτε το τυρί, οι Ιάπωνες επιστήμονες σας δίνουν έναν ακόμη λόγο για να το καταναλώνετε πιο συχνά. Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη, η κατανάλωση τυριού μία φορά την εβδομάδα μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο εμφάνισης άνοιας.

Η μελέτη

Στη μελέτη τους, που δημοσιεύτηκε στο Nutrients, οι ερευνητές εξέτασαν σχεδόν 8.000 συμμετέχοντες, οι μισοί από τους οποίους δεν κατανάλωναν τυρί, ενώ οι άλλοι μισοί κατανάλωναν τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα.

