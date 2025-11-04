Πόσο τυρί την εβδομάδα προστατεύει τον εγκέφαλο από άνοια
Πόσο τυρί την εβδομάδα προστατεύει τον εγκέφαλο από άνοια
Νέα μελέτη δείχνει ότι η κατανάλωση τυριού μπορεί να μειώσει τις πιθανότητες εμφάνισης άνοιας και να ενισχύσει τη νευρολογική υγεία, αρκεί να το καταναλώνετε με αυτή τη συχνότητα
Εάν αγαπάτε το τυρί, οι Ιάπωνες επιστήμονες σας δίνουν έναν ακόμη λόγο για να το καταναλώνετε πιο συχνά. Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη, η κατανάλωση τυριού μία φορά την εβδομάδα μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο εμφάνισης άνοιας.
Η μελέτη
Στη μελέτη τους, που δημοσιεύτηκε στο Nutrients, οι ερευνητές εξέτασαν σχεδόν 8.000 συμμετέχοντες, οι μισοί από τους οποίους δεν κατανάλωναν τυρί, ενώ οι άλλοι μισοί κατανάλωναν τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Η μελέτη
Στη μελέτη τους, που δημοσιεύτηκε στο Nutrients, οι ερευνητές εξέτασαν σχεδόν 8.000 συμμετέχοντες, οι μισοί από τους οποίους δεν κατανάλωναν τυρί, ενώ οι άλλοι μισοί κατανάλωναν τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα