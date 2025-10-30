Εγκεφαλικό επεισόδιο: Καθοριστική η αποκατάσταση – Πρέπει να ξεκινά τις πρώτες 48 ώρες
Η φυσικοθεραπεία, η λογοθεραπεία και η ψυχολογική υποστήριξη μπορούν να βοηθήσουν στην επανένταξη και τη βελτίωση της καθημερινότητας μετά από ένα εγκεφαλικό επεισόδιο, σημειώνει η κυρία Ανδρονίκη Πλωμαρίτογλου, Νευρολόγος, Αναπληρώτρια Διευθύντρια Νευρολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ
*Γράφει η κυρία Ανδρονίκη Πλωμαρίτογλου, Νευρολόγος, Αναπληρώτρια Διευθύντρια Νευρολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ.
Το αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο αποτελεί σε συχνότητα τη δεύτερη αιτία θανάτου και την τρίτη αιτία αναπηρίας, στο σύνολο των ασθενειών, παγκοσμίως. Σύμφωνα με στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Εγκεφαλικών, κάθε χρόνο καταγράφονται περίπου 12 εκατομμύρια περιστατικά, από τα οποία το 62% αφορά άτομα κάτω των 70 ετών και το 16% άτομα ηλικίας 15 έως 49 ετών. Από αυτούς τους ασθενείς, ένας στους τρεις καταλήγει, ενώ ένας στους τρεις ζει με μόνιμη αναπηρία.
Οι συνέπειες ενός εγκεφαλικού δεν περιορίζονται μόνο στη σωματική υγεία. Επηρεάζουν σημαντικά την αυτονομία, τις γνωστικές λειτουργίες, την ικανότητα επικοινωνίας, την ψυχολογία, αλλά και την επαγγελματική, οικογενειακή και κοινωνική ζωή του ασθενούς.
