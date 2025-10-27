Το «δώρο ζωής» της μαμάς στο νεογέννητο – Η μικρή κίνηση που προσφέρει μεγάλα οφέλη στην υγεία του
Το «δώρο ζωής» της μαμάς στο νεογέννητο – Η μικρή κίνηση που προσφέρει μεγάλα οφέλη στην υγεία του
Τι μπορεί να κάνει η μητέρα στην πρώτη ώρα ζωής του μωρού της για να στηρίξει την υγεία και την ευημερία του; Την πιο τρυφερή και φυσική κίνηση αγάπης
Η άμεση επαφή δέρμα με δέρμα μεταξύ μητέρας και νεογένννητου κατά την πρώτη ώρα μετά τη γέννηση προσφέρει σημαντικά οφέλη για την υγεία του μωρού. Αυτό αποτυπώνουν μελέτες, σύμφωνα με τις οποίες το μοναδικό αυτό άγγιγμα βοηθά τα μωρά να προσαρμοστούν στη ζωή έξω από τη μήτρα, κρατά τη θερμοκρασία τους σταθερή, στηρίζει τον καρδιακό ρυθμό και την αναπνοή, ενώ αυξάνει τις πιθανότητες αποκλειστικού θηλασμού.
Η ανασκόπηση, που δημοσιεύθηκε στο Cochrane Database of Systematic Reviews, περιλαμβάνει 69 μελέτες με περισσότερους από 7.000 συμμετέχοντες, κυρίως σε χώρες υψηλού εισοδήματος.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Η ανασκόπηση, που δημοσιεύθηκε στο Cochrane Database of Systematic Reviews, περιλαμβάνει 69 μελέτες με περισσότερους από 7.000 συμμετέχοντες, κυρίως σε χώρες υψηλού εισοδήματος.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα