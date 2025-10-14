Ζεστά ή κρύα; Ποια θερμοκρασία των τροφίμων ευνοεί πέψη, διάθεση και ύπνο
Η θερμοκρασία των ποτών και τροφίμων που καταναλώνουμε δεν είναι απλώς μια «αθώα» προτίμηση, βασισμένη στα προσωπικά μας γούστα, αλλά μια καθημερινή επιλογή με δυνητικά σημαντικές συνέπειες υγείας
Οι περισσότεροι από εμάς επιλέγουμε σε ποια θερμοκρασία θα καταναλώσουμε τα αγαπημένα μας τρόφιμα και ροφήματα με βάση τα προσωπικά μας γούστα. Ένας δροσερός καφές τις ηλιόλουστες ημέρες του χρόνου ή μια ζεστή σούπα όταν ο υδράργυρος πέφτει χαμηλά δίνουν μια πιο γευστική διάσταση στην καθημερινότητά μας. Σύμφωνα, όμως, με νέα έρευνα του Πανεπιστημίου του Σαν Ντιέγκο (SDSU), η θερμοκρασία των τροφίμων και των ποτών που καταναλώνουμε διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ψυχική και πεπτική μας υγεία.
Ειδικότερα, η μελέτη που δημοσιεύθηκε στο British Journal of Nutrition, ανέλυσε τα δεδομένα περισσότερων από 400 ενηλίκων στις ΗΠΑ και διαπίστωσε ότι η θερμοκρασία των τροφίμων και των ποτών έχει μετρήσιμη σχέση με το άγχος, την αϋπνία και τις εντερικές διαταραχές.
