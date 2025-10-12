Ήπιο ισχαιμικό επεισόδιο ή μίνι εγκεφαλικό: Τι πρέπει να ξέρετε
Τα υποτιμημένα σημάδια και η σχέση τους με την παρατεταμένη κόπωση - Τι δείχνει μελέτη για το ήπιο ισχαιμικό επεισόδιο
Αν νιώθετε εξαντλημένοι για εβδομάδες ή και μήνες χωρίς προφανή λόγο, ίσως δεν πρόκειται απλώς για έλλειψη ύπνου ή στρες. Μια επιστημονική έρευνα ρίχνει φως σε έναν λιγότερο γνωστό, αλλά σοβαρό παράγοντα πίσω από την ανεξήγητη κόπωση: το παροδικό ισχαιμικό επεισόδιο, γνωστό και ως «μίνι εγκεφαλικό». Αν και τα συμπτώματά του μπορεί να περάσουν γρήγορα, οι επιπτώσεις του στον οργανισμό φαίνεται πως μπορεί να διαρκέσουν πολύ περισσότερο απ’ όσο νομίζουμε.
Σύμφωνα με τη μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο Neurology, ένα παροδικό ισχαιμικό επεισόδιο θα μπορούσε να εξηγήσει αυτή την κούραση. Ειδικότερα, διαπιστώθηκε ότι πολλοί άνθρωποι που βιώνουν ένα τέτοιο εγκεφαλικό επεισόδιο αναφέρουν παρατεταμένη κόπωση που μπορεί να συνεχιστεί έως και για ένα χρόνο. Ωστόσο, αν και η μελέτη δεν αποδεικνύει ότι το μίνι εγκεφαλικό επεισόδιο προκαλεί άμεσα την κόπωση, αποκαλύπτει μια ισχυρή σύνδεση μεταξύ των δύο.
