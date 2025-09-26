Έχουν ξεπεραστεί 7 από τα 9 «όρια του πλανήτη» – «Καμπανάκι» από τους επιστήμονες για το περιβάλλον
YGEIAMOU.GR
Επιστήμονες Περιβάλλον Πλανήτης

Έχουν ξεπεραστεί 7 από τα 9 «όρια του πλανήτη» – «Καμπανάκι» από τους επιστήμονες για το περιβάλλον

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι οι ωκεανοί έχουν απορροφήσει περίπου το 30% του πλεονάζοντος CO2 που έχει απελευθερωθεί στην ατμόσφαιρα

Έχουν ξεπεραστεί 7 από τα 9 «όρια του πλανήτη» – «Καμπανάκι» από τους επιστήμονες για το περιβάλλον
ygeiamou.gr team
Το επίπεδο οξίνισης των ωκεανών ξεπέρασε το όριο που είναι συμβατό με σταθερά και βιώσιμα οικοσυστήματα, ανακοίνωσε την Τετάρτη το Ιδρυμα Ερευνών για το Κλίμα του Πότσνταμ (PIK), συμπεραίνοντας ότι 7 από τα 9 «όρια του πλανήτη» έχουν πλέον ξεπεραστεί. Η έννοια αυτή των «ορίων του πλανήτη» είχε οριστεί το 2009 από τριάντα ερευνητές. Τότε, αυτοί αποτιμούσαν ότι η ανθρωπότητα είχε «ξεπεράσει τουλάχιστον τρία όρια του πλανήτη».

Έκτοτε οι ετήσιοι απολογισμοί του Ινστιτούτου Ερευνών για το Κλίμα του Πότσνταμ (PIK) δείχνουν συνεχή υποβάθμιση. Ο απολογισμός του 2025 δείχνει ότι το όριο της «οξίνισης των ωκεανών» μόλις ξεπεράστηκε. «Ο ωκεανός υφίσταται οξίνιση, η οποία απειλεί τη θαλάσσια ζωή και μας οδηγεί σε επικίνδυνες συνθήκες», ενώ παρουσιάζει «τάση περισσότερης επιδείνωσης», σημείωσαν οι ερευνητές αυτοί.

ygeiamou.gr team
