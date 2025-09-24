Το γονιδιακό «ψαλίδι» CRISPR ανοίγει τον δρόμο για την αντιμετώπιση νευροαναπτυξιακών διαταραχών
YGEIAMOU.GR
CRISPR Γονιδιακή Θεραπεία Νευροαναπτυξιακές διαταραχές

Το γονιδιακό «ψαλίδι» CRISPR ανοίγει τον δρόμο για την αντιμετώπιση νευροαναπτυξιακών διαταραχών

Με το γονιδιακό «ψαλίδι» CRISPR οι επιστήμονες ενεργοποίησαν το υγιές γονίδιο SCN2A και αποκατέστησαν βασικές λειτουργίες του εγκεφάλου

Το γονιδιακό «ψαλίδι» CRISPR ανοίγει τον δρόμο για την αντιμετώπιση νευροαναπτυξιακών διαταραχών
Σαβίνα Αποστολοπούλου
Οι νευροαναπτυξιακές διαταραχές που προκύπτουν από γενετικές μεταλλάξεις συγκαταλέγονται στις πιο δύσκολες προκλήσεις της σύγχρονης ιατρικής. Εμφανίζονται ήδη από τη βρεφική ηλικία, επηρεάζοντας τη γλώσσα, τη μάθηση και τη συμπεριφορά, ενώ συχνά συνοδεύονται από επιληπτικές κρίσεις.

Επί του παρόντος, οι διαθέσιμες θεραπείες είναι περιορισμένες. Ωστόσο, μια νέα μελέτη από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στο Σαν Φρανσίσκο (UCSF), που δημοσιεύθηκε στο Nature, δείχνει ότι η τεχνολογία γονιδιακής επεξεργασίας CRISPR μπορεί να ανοίξει τον δρόμο για στοχευμένες προσεγγίσεις.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Σαβίνα Αποστολοπούλου
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης