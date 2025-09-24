Το γονιδιακό «ψαλίδι» CRISPR ανοίγει τον δρόμο για την αντιμετώπιση νευροαναπτυξιακών διαταραχών
Με το γονιδιακό «ψαλίδι» CRISPR οι επιστήμονες ενεργοποίησαν το υγιές γονίδιο SCN2A και αποκατέστησαν βασικές λειτουργίες του εγκεφάλου
Οι νευροαναπτυξιακές διαταραχές που προκύπτουν από γενετικές μεταλλάξεις συγκαταλέγονται στις πιο δύσκολες προκλήσεις της σύγχρονης ιατρικής. Εμφανίζονται ήδη από τη βρεφική ηλικία, επηρεάζοντας τη γλώσσα, τη μάθηση και τη συμπεριφορά, ενώ συχνά συνοδεύονται από επιληπτικές κρίσεις.
Επί του παρόντος, οι διαθέσιμες θεραπείες είναι περιορισμένες. Ωστόσο, μια νέα μελέτη από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στο Σαν Φρανσίσκο (UCSF), που δημοσιεύθηκε στο Nature, δείχνει ότι η τεχνολογία γονιδιακής επεξεργασίας CRISPR μπορεί να ανοίξει τον δρόμο για στοχευμένες προσεγγίσεις.
