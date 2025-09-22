«Πράσινο φως» από την ΕΕ για το πρώτο φάρμακο κατά της επιλόχειoυ κατάθλιψης
Επιλόχειος κατάθλιψη Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ψυχικές διαταραχές

«Πράσινο φως» από την ΕΕ για το πρώτο φάρμακο κατά της επιλόχειoυ κατάθλιψης

Η δραστική ουσία zuranolone προσφέρει νέα θεραπευτική επιλογή για γυναίκες με επιλόχειο κατάθλιψη, μειώνοντας τα συμπτώματα ήδη από τις πρώτες εβδομάδες θεραπείας

Κλέλια Γιαρίμογλου
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χορήγησε άδεια κυκλοφορίας στην ΕΕ για τη zuranolone, μία δραστική ουσία σχεδιασμένη για την αντιμετώπιση της επιλόχειου κατάθλιψης, η οποία αποτελεί σοβαρή ψυχική διαταραχή που μπορεί να εμφανιστεί μετά τον τοκετό.

Η επιλόχειος κατάθλιψη χαρακτηρίζεται από επίμονη θλίψη, άγχος, κόπωση και δυσκολία στη λειτουργικότητα. Η κατάσταση μπορεί να είναι έντονη και μακροχρόνια, επηρεάζοντας αρνητικά τόσο τη μητέρα όσο και το παιδί.

Κλέλια Γιαρίμογλου
