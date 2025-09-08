Αυτό είναι το Νο1 μυστικό για αυτονομία και υγιή γήρανση – Ξεκινήστε τώρα!

Η Παγκόσμια Ημέρα Φυσικοθεραπείας εορτάζεται κάθε χρόνο στις 8 Σεπτεμβρίου, τιμώντας την ίδρυση της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Φυσικοθεραπείας (World Physiotherapy) το 1951.

30 Σεπτεμβρίου γιορτάζεται η Ημέρα Μυοσκελετικής Υγείας, θεσμοθετημένη με το Νόμο 4486/2017, μετά από πρόταση του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών (ΠΣΦ). Επιπλέον, στιςγιορτάζεται η, θεσμοθετημένη με το Νόμο 4486/2017, μετά από πρόταση του(ΠΣΦ).

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Φυσικοθεραπείας – η οποία φέτος εστιάζει στην Υγιή Γήρανση – ο πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών, κύριος Πέτρος Λυμπερίδης, στέλνει το δικό του μήνυμα, λέγοντας πως «η Υγιής Γήρανση δεν είναι πολυτέλεια, αλλά δικαίωμα», ενώ την ίδια στιγμή, συμβουλεύει τους πολίτες να κινούνται καθημερινά, καθώς όπως σημειώνει «η κίνηση είναι ζωή».