Αυτό είναι το Νο1 μυστικό για αυτονομία και υγιή γήρανση – Ξεκινήστε τώρα!
YGEIAMOU.GR
Ασκήσεις ενδυνάμωσης Παγκόσμια Ημέρα Φυσικοθεραπείας Υγιής γήρανση Φυσικοθεραπεία

Αυτό είναι το Νο1 μυστικό για αυτονομία και υγιή γήρανση – Ξεκινήστε τώρα!

Ανακαλύψτε πώς η καθημερινή δραστηριότητα και η καθοδήγηση από ειδικούς συμβάλλουν στη διατήρηση της αυτονομίας, της δύναμης και της ποιότητας ζωής σε κάθε ηλικία

Αυτό είναι το Νο1 μυστικό για αυτονομία και υγιή γήρανση – Ξεκινήστε τώρα!
ygeiamou.gr team

Η Παγκόσμια Ημέρα Φυσικοθεραπείας εορτάζεται κάθε χρόνο στις 8 Σεπτεμβρίου, τιμώντας την ίδρυση της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Φυσικοθεραπείας (World Physiotherapy) το 1951.

Επιπλέον, στις 30 Σεπτεμβρίου γιορτάζεται η Ημέρα Μυοσκελετικής Υγείας, θεσμοθετημένη με το Νόμο 4486/2017, μετά από πρόταση του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών (ΠΣΦ).

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Φυσικοθεραπείας – η οποία φέτος εστιάζει στην Υγιή Γήρανση – ο πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών, κύριος Πέτρος Λυμπερίδης, στέλνει το δικό του μήνυμα, λέγοντας πως «η Υγιής Γήρανση δεν είναι πολυτέλεια, αλλά δικαίωμα», ενώ την ίδια στιγμή, συμβουλεύει τους πολίτες να κινούνται καθημερινά, καθώς όπως σημειώνει «η κίνηση είναι ζωή».

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
ygeiamou.gr team
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης