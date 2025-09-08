Αυτό είναι το Νο1 μυστικό για αυτονομία και υγιή γήρανση – Ξεκινήστε τώρα!
Αυτό είναι το Νο1 μυστικό για αυτονομία και υγιή γήρανση – Ξεκινήστε τώρα!
Ανακαλύψτε πώς η καθημερινή δραστηριότητα και η καθοδήγηση από ειδικούς συμβάλλουν στη διατήρηση της αυτονομίας, της δύναμης και της ποιότητας ζωής σε κάθε ηλικία
Η Παγκόσμια Ημέρα Φυσικοθεραπείας εορτάζεται κάθε χρόνο στις 8 Σεπτεμβρίου, τιμώντας την ίδρυση της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Φυσικοθεραπείας (World Physiotherapy) το 1951.
Επιπλέον, στις 30 Σεπτεμβρίου γιορτάζεται η Ημέρα Μυοσκελετικής Υγείας, θεσμοθετημένη με το Νόμο 4486/2017, μετά από πρόταση του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών (ΠΣΦ).
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Φυσικοθεραπείας – η οποία φέτος εστιάζει στην Υγιή Γήρανση – ο πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών, κύριος Πέτρος Λυμπερίδης, στέλνει το δικό του μήνυμα, λέγοντας πως «η Υγιής Γήρανση δεν είναι πολυτέλεια, αλλά δικαίωμα», ενώ την ίδια στιγμή, συμβουλεύει τους πολίτες να κινούνται καθημερινά, καθώς όπως σημειώνει «η κίνηση είναι ζωή».Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
