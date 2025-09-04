Αντίγηρανση: Μπορεί μια βιταμίνη να διατηρήσει τη νεότητα; Έρευνα απαντά

Μπορεί η βιταμίνη του ήλιου να βοηθήσει στην επιβράδυνση της διαδικασίας γήρανσης; Μια πρόσφατη μελέτη υποδηλώνει ότι τα συμπληρώματα βιταμίνης D μπορεί να κάνουν πολλά περισσότερα από το να υποστηρίζουν απλώς τα οστά: Μπορούν επίσης να βοηθήσουν στην προστασία των μικροσκοπικών δομών στα άκρα των χρωμοσωμάτων μας που επηρεάζουν τη διαδικασία της γήρανσης.





Διαβάστε περισσότερα στο Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η λήψη 2.000 IU βιταμίνης D καθημερινά βοηθούσε στη διατήρηση των τελομερών — των προστατευτικών «καλυμμάτων» του DNA που συρρικνώνονται καθώς τα κύτταρα διαιρούνται.