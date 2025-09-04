Αντίγηρανση: Μπορεί μια βιταμίνη να διατηρήσει τη νεότητα; Έρευνα απαντά
Αντίγηρανση: Μπορεί μια βιταμίνη να διατηρήσει τη νεότητα; Έρευνα απαντά
Όλα δείχνουν ότι η περίφημη βιταμίνη του ήλιου μπορεί να αποτελέσει έναν δυνατό σύμμαχο, όχι μόνο για τα οστά, αλλά και για τα κύτταρα, χαρίζοντάς μας μερικά επιπλέον χρόνια νεότητας - Ποια η κατάλληλη δοσολογία
Μπορεί η βιταμίνη του ήλιου να βοηθήσει στην επιβράδυνση της διαδικασίας γήρανσης; Μια πρόσφατη μελέτη υποδηλώνει ότι τα συμπληρώματα βιταμίνης D μπορεί να κάνουν πολλά περισσότερα από το να υποστηρίζουν απλώς τα οστά: Μπορούν επίσης να βοηθήσουν στην προστασία των μικροσκοπικών δομών στα άκρα των χρωμοσωμάτων μας που επηρεάζουν τη διαδικασία της γήρανσης.
Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η λήψη 2.000 IU βιταμίνης D καθημερινά βοηθούσε στη διατήρηση των τελομερών — των προστατευτικών «καλυμμάτων» του DNA που συρρικνώνονται καθώς τα κύτταρα διαιρούνται.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
