Αντίγηρανση: Μπορεί μια βιταμίνη να διατηρήσει τη νεότητα; Έρευνα απαντά
Ανοσοποιητικό Σύστημα Αντιγήρανση Βιταμίνη D Γήρανση Κύτταρα Τελομερή

Αντίγηρανση: Μπορεί μια βιταμίνη να διατηρήσει τη νεότητα; Έρευνα απαντά

Όλα δείχνουν ότι η περίφημη βιταμίνη του ήλιου μπορεί να αποτελέσει έναν δυνατό σύμμαχο, όχι μόνο για τα οστά, αλλά και για τα κύτταρα, χαρίζοντάς μας μερικά επιπλέον χρόνια νεότητας - Ποια η κατάλληλη δοσολογία

Αντίγηρανση: Μπορεί μια βιταμίνη να διατηρήσει τη νεότητα; Έρευνα απαντά
Βίκυ Βενιού

Μπορεί η βιταμίνη του ήλιου να βοηθήσει στην επιβράδυνση της διαδικασίας γήρανσης; Μια πρόσφατη μελέτη υποδηλώνει ότι τα συμπληρώματα βιταμίνης D μπορεί να κάνουν πολλά περισσότερα από το να υποστηρίζουν απλώς τα οστά: Μπορούν επίσης να βοηθήσουν στην προστασία των μικροσκοπικών δομών στα άκρα των χρωμοσωμάτων μας που επηρεάζουν τη διαδικασία της γήρανσης.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η λήψη 2.000 IU βιταμίνης D καθημερινά βοηθούσε στη διατήρηση των τελομερών — των προστατευτικών «καλυμμάτων» του DNA που συρρικνώνονται καθώς τα κύτταρα διαιρούνται. 

Βίκυ Βενιού
