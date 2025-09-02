Γεωργιάδης από το Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης: «Το ΕΣΥ αλλάζει και γίνεται καλύτερο» – Δείτε βίντεο
Ο υπουργός υγείας, μετά την επίσκεψή του στο Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, κάνει λόγο για σημαντική πρόοδο στο ΕΣΥ και καλεί τους πολίτες να παρακολουθήσουν τις δηλώσεις των ασθενών
Σε μια ανάρτηση, ο υπουργός υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρθηκε στην επίσκεψή του στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, την οποία χαρακτήρισε ως την πιο εντυπωσιακή έως σήμερα. Κάλεσε τους πολίτες να παρακολουθήσουν το σχετικό βίντεο, επισημαίνοντας τη θετική πορεία του ΕΣΥ και τις μαρτυρίες ασθενών που, όπως σημείωσε, επιβεβαιώνουν τη βελτίωσή του.
«Από όσα βίντεο έχω ανεβάσει μέχρι σήμερα και από όσες επισκέψεις έχουμε κάνει, αυτό το βίντεο και αυτή η επίσκεψη στο Π. Γ. Νοσοκομείο Αλεξανδρουπόλεως είναι ό,τι το καλύτερο. Θα ήθελα πραγματικά να δείτε με τα μάτια σας την πρόοδο του ΕΣΥ και να ακούσετε τους ίδιους τους ασθενείς μας και το τί λένε. Φυσικά έξω περίμεναν όπως πάντα για διαμαρτυρίες, αλλά νομίζω ότι πλέον αυτά δεν έχουν καμμία απολύτως σημασία. Δείτε το βίντεο και θα καταλάβετε! Το ΕΣΥ αλλάζει και γίνεται καλύτερο!»
