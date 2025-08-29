Κοκκύτης: Συναγερμός για ανθεκτικά στα αντιβιοτικά στελέχη – «Καμπανάκι» για την εμβολιαστική κάλυψη

Ο κοκκύτης επανεμφανίζεται στην αμερικανική ήπειρο. Η αύξηση των κρουσμάτων συνδέεται με τη μείωση της εμβολιαστικής κάλυψης και την εξάπλωση στελεχών ανθεκτικών στα αντιβιοτικά, δυσχεραίνοντας τη θεραπεία