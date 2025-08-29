Κοκκύτης: Συναγερμός για ανθεκτικά στα αντιβιοτικά στελέχη – «Καμπανάκι» για την εμβολιαστική κάλυψη
Κοκκύτης: Συναγερμός για ανθεκτικά στα αντιβιοτικά στελέχη – «Καμπανάκι» για την εμβολιαστική κάλυψη

Ο κοκκύτης επανεμφανίζεται στην αμερικανική ήπειρο. Η αύξηση των κρουσμάτων συνδέεται με τη μείωση της εμβολιαστικής κάλυψης και την εξάπλωση στελεχών ανθεκτικών στα αντιβιοτικά, δυσχεραίνοντας τη θεραπεία

«Καραδοκεί» η απειλή του κοκκύτη ή αλλιώς του «βήχα των 100 ημερών», μιας νόσου που προκαλεί σοβαρές επιπλοκές σε βρέφη και μικρά παιδιά. Στη σκιά εξάπλωσης στελεχών ανθεκτικών στα αντιβιοτικά, οι ειδικοί υπενθυμίζουν τη σημασία τήρησης των εμβολιαστικών προγραμμάτων.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας της Αμερικής επανέλαβε τη σημασία της ενίσχυσης των εμβολιαστικών προγραμμάτων και επιδημιολογικών συστημάτων επιτήρησης. Η ανησυχία αυτή εκφράστηκε σε πρόσφατη συνάντηση με το Δίκτυο Λατινικής Αμερικής και Καραϊβικής για την Επιτήρηση της Αντοχής στα Αντιμικροβιακά, όπου συζητήθηκαν τα τελευταία ευρήματα και οι στρατηγικές αντιμετώπισης αυτής της ιδιαίτερα μεταδοτικής νόσου.

