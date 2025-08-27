Πώς ένα ορφανοτροφείο στη Μαδαγασκάρη σώζει δίδυμα από το θάνατο – Η εμπειρία μιας Ελληνίδας παιδιάτρου
Μια παιδίατρος από τη Βόρεια Ελλάδα καταθέτει τη βιωματική της εμπειρία από εθελοντική προσφορά στη νότια Μαδαγασκάρη, όπου βρέθηκε αντιμέτωπη ακόμη και με νοσήματα που οι Ελληνες γιατροί έχουν διαβάσει μόνο σε βιβλία
* Γράφει η Παιδίατρος, Δρ. Όλγα Τζέτζη
Σεπτέμβριος 2023: Τυχαία, αλλά ευλογημένη συνάντηση με τον Επίσκοπο Τολιάρας και Νοτίου Μαδαγασκάρης, Πρόδρομο. Λίγες κουβέντες, πληροφορίες για τις συνθήκες ζωής, την έλλειψη δωρεάν παιδείας και υγείας, ακόμη και βασικών αγαθών – το πόσιμο νερό – και το συγκλονιστικό γεγονός του χωρισμού των διδύμων που γεννιούνται στο χωριό Μανατζάρε και τη θανάτωση του ενός από αυτά λόγω παλιών δοξασιών ότι τα δίδυμα θεωρούνται κακοτυχία…
Ενημέρωσή μου για το ιατρείο για τα υποσιτισμένα παιδιά (από 500 παιδιά που σιτίζονταν τότε, σήμερα έφτασαν τα 1.500 με παρακολούθηση βάρους, ύψους, περιμέτρου βραχίονα και σεβασμό στον μητρικό θηλασμό, που είναι αδύνατος σε πολλές περιπτώσεις, λόγω υποθρεψίας της μητέρας ή απουσίας της από τη ζωή …και εικόνες με το βρέφος στο στήθος της γιαγιάς απλά για τη σωματική σύνδεση) που λειτουργεί στην κλινική της Τολιάρας, για το ορφανοτροφείο «Αγία Μαρίνα» – καράβι σωτηρίας για τα δίδυμα που ήταν καταδικασμένα να πεθάνουν και έμπνευση της ανθρωπιστικής – επιστημονικής εθελοντικής αποστολής «φροντίΖΩ τα παιδιά της Νότιας Μαδαγασκάρης».
