Λιγότερο στρες με έναν απλό και πολύ υγιεινό τρόπο – Ελάχιστοι τον γνωρίζουν
Λιγότερο στρες με έναν απλό και πολύ υγιεινό τρόπο – Ελάχιστοι τον γνωρίζουν
Ένα απλό, φθηνό και εύκολο για όλους κόλπο είναι ικανό να μειώσει το καθημερινό στρες, χαρίζοντας ευεξία κι ενισχύοντας τη συνολική υγεία
Οι ειδικοί υποστηρίζουν διαχρονικά ότι είναι μια από τις καλύτερες κινήσεις που μπορείτε να κάνετε για την υγεία σας. Φαίνεται να ωφελεί τη λειτουργία του οργανισμού με ποικίλους τρόπους. Τώρα, όμως, νέα ερευνητικά στοιχεία αποκαλύπτουν ότι κάνει πολλά περισσότερα: Επιδρά στην ψυχική υγεία, καταπνίγοντας το στρες.
Ο λόγος για την ενυδάτωση, η οποία αποδεικνύεται βασικό βήμα εξάλειψη του καθημερινού στρες, υπογραμμίζουν σε άρθρο τους στο The Conversation o Daniel Kashi, μεταδιδακτορικός ερευνητής και ο Neil Walsh, καθηγητής Εφαρμοσμένης Φυσιολογίας στο Πανεπιστήμιο Liverpool John Moores. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, η ανεπαρκής πρόσληψη υγρών -και ειδικά νερού- καθιστά πολύ δυσκολότερη την αντιμετώπιση του καθημερινού στρες.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ο λόγος για την ενυδάτωση, η οποία αποδεικνύεται βασικό βήμα εξάλειψη του καθημερινού στρες, υπογραμμίζουν σε άρθρο τους στο The Conversation o Daniel Kashi, μεταδιδακτορικός ερευνητής και ο Neil Walsh, καθηγητής Εφαρμοσμένης Φυσιολογίας στο Πανεπιστήμιο Liverpool John Moores. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, η ανεπαρκής πρόσληψη υγρών -και ειδικά νερού- καθιστά πολύ δυσκολότερη την αντιμετώπιση του καθημερινού στρες.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα