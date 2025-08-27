Λιγότερο στρες με έναν απλό και πολύ υγιεινό τρόπο – Ελάχιστοι τον γνωρίζουν
Λιγότερο στρες με έναν απλό και πολύ υγιεινό τρόπο – Ελάχιστοι τον γνωρίζουν

Ένα απλό, φθηνό και εύκολο για όλους κόλπο είναι ικανό να μειώσει το καθημερινό στρες, χαρίζοντας ευεξία κι ενισχύοντας τη συνολική υγεία

Βίκυ Βενιού
Οι ειδικοί υποστηρίζουν διαχρονικά ότι είναι μια από τις καλύτερες κινήσεις που μπορείτε να κάνετε για την υγεία σας. Φαίνεται να ωφελεί τη λειτουργία του οργανισμού με ποικίλους τρόπους. Τώρα, όμως, νέα ερευνητικά στοιχεία αποκαλύπτουν ότι κάνει πολλά περισσότερα: Επιδρά στην ψυχική υγεία, καταπνίγοντας το στρες.

Ο λόγος για την ενυδάτωση, η οποία αποδεικνύεται βασικό βήμα εξάλειψη του καθημερινού στρες, υπογραμμίζουν σε άρθρο τους στο The Conversation o Daniel Kashi, μεταδιδακτορικός ερευνητής και ο Neil Walsh, καθηγητής Εφαρμοσμένης Φυσιολογίας στο Πανεπιστήμιο Liverpool John Moores. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, η ανεπαρκής πρόσληψη υγρών -και ειδικά νερού- καθιστά πολύ δυσκολότερη την αντιμετώπιση του καθημερινού στρες.

Βίκυ Βενιού
