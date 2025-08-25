Ο 27χρονος Έλληνας στη Λωζάνη που συμμετέχει στην επανάσταση κατά της παράλυσης μιλά στο ygeiamou

Ο 27χρονος Αχιλλέας Λασκαράτος εργάζεται υπό την καθοδήγηση του διεθνούς φήμης νευροεπιστήμονα Γκρεγκουάρ Κουρτίν στο EPFL της Ελβετίας, συμβάλλοντας σε επαναστατικές θεραπείες για την αποκατάσταση κινητικότητας σε άτομα με παράλυση από τραύμα στον νωτιαίο μυελό