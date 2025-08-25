Ο 27χρονος Έλληνας στη Λωζάνη που συμμετέχει στην επανάσταση κατά της παράλυσης μιλά στο ygeiamou
Ο 27χρονος Αχιλλέας Λασκαράτος εργάζεται υπό την καθοδήγηση του διεθνούς φήμης νευροεπιστήμονα Γκρεγκουάρ Κουρτίν στο EPFL της Ελβετίας, συμβάλλοντας σε επαναστατικές θεραπείες για την αποκατάσταση κινητικότητας σε άτομα με παράλυση από τραύμα στον νωτιαίο μυελό
Το 2016 ο διεθνώς αναγνωρισμένος νευροεπιστήμονας, καθηγητής στο Πολυτεχνείο EPFL της Ελβετίας και συν-διευθυντής του NeuroRestore, Γκρεγκουάρ Κουρτίν, παρουσίασε τα αποτελέσματα μιας (ακόμη) σημαντικής μελέτης σχετικά με την ηλεκτρική διέγερση του νωτιαίου μυελού για την αποκατάσταση της λειτουργίας του μετά από τραύμα, ακολουθώντας σταθερά τον στόχο του να «νικήσει» την παράλυση.
Το ίδιο έτος ο 18χρονος Αχιλλέας Λασκαράτος εισάγεται στην Ιατρική Σχολή Αθηνών, έχοντας ήδη λάβει την απόφαση να ασχοληθεί με τη Νευροεπιστήμη, ορμώμενος από τα εφηβικά σκιρτήματα και τη δίψα της κατανόησης της λειτουργίας του… ερωτευμένου (του) εγκεφάλου.
