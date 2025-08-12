Πότε η συνομιλία με την Τεχνητή Νοημοσύνη οδηγεί σε ψύχωση – Η προφητεία ενός επιστήμονα
Aπό τον λογιστή που νόμιζε ότι θα βγει από το... Μatrix μέχρι έναν άντρα που νόμιζε ότι ήταν θεϊκός καθοδηγητής, οι υποθέσεις ενός ψυχίατρου για την αρνητική επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης στην ψυχική υγεία των πιο ευάλωτων επιβεβαιώθηκαν
Δύο χρόνια πριν, ο Δανός ψυχίατρος Søren Dinesen Østergaard, επικεφαλής της Ερευνητικής Μονάδας στο Τμήμα Συναισθηματικών Διαταραχών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Aarhus, δημοσίευσε ένα άρθρο στο οποίο προειδοποιούσε ότι η νέα γενιά συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης, με τη δυνατότητα συνομιλίας με τον χρήστη, θα μπορούσε να οδηγήσει τους ευάλωτους χρήστες σε ψύχωση. Κάτι που μέχρι τότε ήταν απλά μια υπόθεση, επιβεβαιώθηκε τελικά μερικά χρόνια αργότερα: μια σειρά ανησυχητικών περιστατικών αποδεικνύει ότι τελικά επρόκειτο περισσότερο για μια προφητεία παρά μια εικασία.
Στο άρθρο του που δημοσιεύτηκε το 2023 στο Schizophrenia Bulletin, υποστήριξε ότι η «γνωστική ασυμφωνία» του να επικοινωνούμε με κάτι που φαίνεται ζωντανό, αλλά γνωρίζουμε ότι είναι μηχανή, θα μπορούσε να προκαλέσει ψύχωση σε άτομα με προδιάθεση για την ψυχική νόσο, ειδικά όταν το bot επιβεβαιώνει ευγενικά ακόμα και τις πιο παρατραβηγμένες και τρελές ιδέες.
