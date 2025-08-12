Πότε η συνομιλία με την Τεχνητή Νοημοσύνη οδηγεί σε ψύχωση – Η προφητεία ενός επιστήμονα

Aπό τον λογιστή που νόμιζε ότι θα βγει από το... Μatrix μέχρι έναν άντρα που νόμιζε ότι ήταν θεϊκός καθοδηγητής, οι υποθέσεις ενός ψυχίατρου για την αρνητική επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης στην ψυχική υγεία των πιο ευάλωτων επιβεβαιώθηκαν