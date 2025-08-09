Η Ευρώπη «φλέγεται»: Ο Ιούλιος 3ος πιο θερμός μήνας παγκοσμίως

Παρά τη μικρή ανάπαυλα στα παγκόσμια ρεκόρ θερμοκρασίας, ο φετινός Ιούλιος άφησε πίσω του καύσωνες, πλημμύρες και φωτιές, κατακτώντας τη θέση του τρίτου θερμότερου μήνα παγκοσμίως