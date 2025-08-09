Η Ευρώπη «φλέγεται»: Ο Ιούλιος 3ος πιο θερμός μήνας παγκοσμίως
Παρά τη μικρή ανάπαυλα στα παγκόσμια ρεκόρ θερμοκρασίας, ο φετινός Ιούλιος άφησε πίσω του καύσωνες, πλημμύρες και φωτιές, κατακτώντας τη θέση του τρίτου θερμότερου μήνα παγκοσμίως
Παρότι η παγκόσμια ακολουθία ρεκόρ θερμοκρασιών φαίνεται να σταματά, τουλάχιστον προσωρινά, η Ευρώπη τον φετινό Ιούλιο βίωσε έντονα καιρικά φαινόμενα που επιβεβαιώνουν τις δραματικές συνέπειες της κλιματικής αλλαγής. Ακραίοι καύσωνες, πλημμύρες και εκτεταμένες πυρκαγιές έπληξαν πολλές περιοχές, ενώ η επιστημονική κοινότητα προειδοποιεί ότι τέτοια φαινόμενα θα εντείνονται όσο δεν περιορίζονται τα αέρια του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα.
Ο Ιούλιος του 2025 ήταν ο τρίτος θερμότερος που έχει καταγραφεί παγκοσμίως, σύμφωνα με τα στοιχεία της Υπηρεσίας Κλιματικής Αλλαγής Copernicus (C3S) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρότι ήταν κατά 0,27°C πιο δροσερός από τον θερμότερο Ιούλιο του 2023 και κατά 0,23°C πιο δροσερός από τον δεύτερο θερμότερο Ιούλιο του 2024, οι θερμοκρασίες του περασμένου μήνα ήταν 1,25°C υψηλότερες από τον μέσο όρο της προβιομηχανικής περιόδου (1850–1900). Πρόκειται, μάλιστα, για μόλις τον τέταρτο μήνα τα τελευταία 25 χρόνια που δεν ξεπέρασε το κρίσιμο όριο των 1,5°C.
