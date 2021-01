Τα φρούτα που κρατούν γερό το μυαλό και προστατεύουν από τη γήρανση

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Στην κατηγορία των εσπεριδοειδών ανήκουν το πορτοκάλι, το μανταρίνι, το λεμόνι, το λάιμ, το σαγκουίνι, ακόμα και τα λιγότερα γνωστά φρούτα όπως το κίτρο και το περγαμόντο. Όποιο από τα παραπάνω και αν προτιμήσετε να εντάξετε στην καθημερινή σας διατροφή σίγουρα θα καταφέρετε να αναστρέψετε την ταχύτητα της κυτταρικής γήρανσης και να διατηρήσετε υγιές το μυαλό σας.Το ξέρατε ότι με μόλις ένα πορτοκάλι, έχετε καλύψει έως και δύο φορές περισσότερο την ημερήσια πρόσληψη που χρειάζεστε σε βιταμίνη C, ενώ με μόλις ένα μανταρίνι έχετε καλύψει πλήρως τις ημερήσιες ανάγκες του σώματός σας για βιταμίνη C; Η βιταμίνη C, ένα από τα πιο βασικά συστατικά του σώματός μας, θωρακίζει το ανοσοποιητικό σύστημα, επιδιορθώνει τα κύτταρα και βοηθά στην απορρόφηση σιδήρου.