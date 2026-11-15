Από τη συντήρηση της θέρμανσης μέχρι τις μονώσεις, τα στοιχεία του Douleutaras.gr αποκαλύπτουν, πώς αλλάζουν οι ανάγκες των νοικοκυριών, πότε κορυφώνονται τα αιτήματα και ποιες διαφορές καταγράφονται ανάμεσα στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο πίεσης του ενεργειακού κόστους.
Ουκρανικά πλήγματα σε πετροχημικό εργοστάσιο, διυλιστήριο και μονάδα παραγωγής στρατιωτικού εξοπλισμού στη Ρωσία
Ουκρανικά πλήγματα σε πετροχημικό εργοστάσιο, διυλιστήριο και μονάδα παραγωγής στρατιωτικού εξοπλισμού στη Ρωσία
Στόχοι των νυχτερινών επιθέσεων εγκαταστάσεις στο Ταταρστάν και την περιφέρεια Μπριάνσκ
Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν στη διάρκεια της νύχτας το πετροχημικό εργοστάσιο Νιζνεκαμσκνεφτεχίμ, που έχει σημαντική παραγωγή ελαστικών και πλαστικών, αλλά και μία εγκατάσταση διύλισης πετρελαίου στην περιοχή του Ταταρστάν της Ρωσίας, ανακοίνωσε σήμερα το ουκρανικό ΓΕΕΘΑ στο Κίεβο.
Σε μία ανακοίνωση, πρόσθεσε ότι επλήγη επίσης, το εργοστάσιο παραγωγής αμυντικού και αεροπορικού εξοπλισμού Monolit στην περιφέρεια του Μπριάνσκ στα δυτικά της Ρωσίας, που παράγει ελικόπτερα και ανταλλακτικά.
Σε μία ανακοίνωση, πρόσθεσε ότι επλήγη επίσης, το εργοστάσιο παραγωγής αμυντικού και αεροπορικού εξοπλισμού Monolit στην περιφέρεια του Μπριάνσκ στα δυτικά της Ρωσίας, που παράγει ελικόπτερα και ανταλλακτικά.
General Staff adds that Nizhnekamskneftekhim is one of Europe's largest petrochemical complexes and a key Sibur site, making synthetic rubbers and plastics. The unit hit at TAIF-NK is the refinery's only primary processing one. Monolit builds aircraft, including helicopters. https://t.co/5XETgYBEY5— WarTranslated (@wartranslated) November 15, 2026
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