Ουκρανικά πλήγματα σε πετροχημικό εργοστάσιο, διυλιστήριο και μονάδα παραγωγής στρατιωτικού εξοπλισμού στη Ρωσία
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Ουκρανικά πλήγματα σε πετροχημικό εργοστάσιο, διυλιστήριο και μονάδα παραγωγής στρατιωτικού εξοπλισμού στη Ρωσία

Στόχοι των νυχτερινών επιθέσεων εγκαταστάσεις στο Ταταρστάν και την περιφέρεια Μπριάνσκ

Ουκρανικά πλήγματα σε πετροχημικό εργοστάσιο, διυλιστήριο και μονάδα παραγωγής στρατιωτικού εξοπλισμού στη Ρωσία
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Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν στη διάρκεια της νύχτας το πετροχημικό εργοστάσιο Νιζνεκαμσκνεφτεχίμ, που έχει σημαντική παραγωγή ελαστικών και πλαστικών, αλλά και μία εγκατάσταση διύλισης πετρελαίου στην περιοχή του Ταταρστάν της Ρωσίας, ανακοίνωσε σήμερα το ουκρανικό ΓΕΕΘΑ στο Κίεβο.

Σε μία ανακοίνωση, πρόσθεσε ότι επλήγη επίσης, το εργοστάσιο παραγωγής αμυντικού και αεροπορικού εξοπλισμού Monolit στην περιφέρεια του Μπριάνσκ στα δυτικά της Ρωσίας, που παράγει ελικόπτερα και ανταλλακτικά.

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