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Τι αλλάζει για τη ναυτιλία μετά τη νίκη των Δημοκρατικών-Από τον ΙΜΟ έως τα Στενά του Ορμούζ
Τι αλλάζει για τη ναυτιλία μετά τη νίκη των Δημοκρατικών-Από τον ΙΜΟ έως τα Στενά του Ορμούζ
Η νέα πλειοψηφία στο Κογκρέσο μπορεί να πιέσει για αλλαγή πορείας στην κλιματική πολιτική και στις σχέσεις με το Ιράν. Στην αγορά δεξαμενόπλοιων, μια ασφαλέστερη διέλευση από το Ορμούζ θα μπορούσε να φέρει περισσότερα φορτία και, σε δεύτερο χρόνο, χαμηλότερους ναύλους.
Πριν ακόμη αναλάβει το νέο αμερικανικό Κογκρέσο, η ναυτιλιακή βιομηχανία έχει ένα πρώτο ορόσημο. Στις 30 Νοεμβρίου αρχίζει η σύνοδος της Επιτροπής Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ), όπου θα συζητηθεί εκ νέου το σχέδιο για τη μείωση των εκπομπών των πλοίων. Η ειδική σύνοδος για το Net-Zero Framework έχει προγραμματιστεί να επαναληφθεί στις 4 Δεκεμβρίου, υπό την προϋπόθεση ότι θα το επιβεβαιώσει η επιτροπή.
Για τους πλοιοκτήτες, η έκβαση των συνομιλιών επηρεάζει τις αποφάσεις για τα καύσιμα και τις τεχνολογίες στις επόμενες παραγγελίες πλοίων. Οι Δημοκρατικοί κέρδισαν την πλειοψηφία στη Βουλή των Αντιπροσώπων και στη Γερουσία στις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου. Από τον Ιανουάριο αποκτούν μεγαλύτερη επιρροή στη νομοθεσία, στις ομοσπονδιακές δαπάνες και στον κοινοβουλευτικό έλεγχο της κυβέρνησης.
Αναλυτές εκτιμούν ότι η νέα πλειοψηφία μπορεί να πιέσει την Ουάσιγκτον να συμμετάσχει πιο ενεργά στη διαμόρφωση του πλαισίου του ΙΜΟ, στο οποίο έχει αντιταχθεί ο Λευκός Οίκος. Η θέση που θα υποστηρίξει η αμερικανική αντιπροσωπεία παραμένει απόφαση της κυβέρνησης Τραμπ.
Στο μέτωπο του Ιράν, διεθνολόγοι θεωρούν πιθανό οι Δημοκρατικοί να εντείνουν τις πιέσεις για διπλωματική αποκλιμάκωση και στενότερο έλεγχο των αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων. Εφόσον αποκατασταθεί η ασφαλής διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ, οι εξαγωγείς του Περσικού Κόλπου θα μπορούν να αυξήσουν τις αποστολές πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), ενώ θα μπορούσαν να υποχωρήσουν τα ασφάλιστρα πολεμικού κινδύνου. Για το LNG του Κατάρ, ο ρυθμός ανάκαμψης των εξαγωγών θα εξαρτηθεί και από την αποκατάσταση της παραγωγής. Στην αγορά ξηρού φορτίου, η επανέναρξη των αποστολών λιπασμάτων θα μπορούσε να φέρει νέες ναυλώσεις.
Διεθνείς ναυλομεσιτικοί οίκου υποστηρίζουν ότι η επιστροφή φορτίων αργού και η αναπλήρωση εμπορικών και στρατηγικών αποθεμάτων θα μπορούσαν αρχικά να αυξήσουν την απασχόληση των μεγάλων δεξαμενόπλοιων VLCC και Suezmax. Αν όμως μειωθούν οι παρακάμψεις και οι χρόνοι αναμονής, περισσότερα πλοία θα είναι διαθέσιμα για την επόμενη φόρτωση. Παράλληλα, οι συντομότερες διαδρομές μπορούν να μειώσουν τη ζήτηση σε τονομίλια, δηλαδή το γινόμενο των τόνων φορτίου επί τα ναυτικά μίλια που διανύουν. Έτσι, ακόμη και με περισσότερα βαρέλια στη θάλασσα, οι ναύλοι μπορεί να δεχθούν πίεση καθώς αυξάνεται η διαθέσιμη χωρητικότητα.
Στο ρωσικό πετρέλαιο, η ενεργειακοί αναλυτές βλέπουν περιθώριο για αυστηρότερες κυρώσεις υπό τη νέα πλειοψηφία. Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να διατηρήσει τις μεγάλες αποστάσεις μεταφοράς και να ενισχύσει τη δραστηριότητα του «σκιώδους στόλου» που εξυπηρετεί φορτία υπό κυρώσεις. Ενδεχόμενη χαλάρωση των περιορισμών θα μπορούσε σταδιακά να επαναφέρει μέρος αυτών των φορτίων στην ευρύτερη αγορά δεξαμενόπλοιων. Στη Μαύρη Θάλασσα, συνδέουν τις προοπτικές ομαλοποίησης της ναυσιπλοΐας με την πορεία των διαπραγματεύσεων για την Ουκρανία.
Στο εμπόριο με την Κίνα, η πρώτη προθεσμία πέφτει λίγες ημέρες μετά την ανάληψη καθηκόντων του νέου Κογκρέσου. Η αναστολή των αμερικανικών μέτρων του άρθρου 301, που περιλαμβάνουν τέλη για πλοία κινεζικής κατασκευής ή κινεζικών συμφερόντων, ισχύει έως τις 10 Ιανουαρίου 2027. Οικονομικοί κύκλοι αναφέρουν ότι η αβεβαιότητα για τα τέλη επηρεάζει την ευελιξία στις ναυλώσεις, τις αξίες μεταπώλησης και την επιλογή ναυπηγείου. Για έναν πλοιοκτήτη που εξετάζει αγορά κινεζικής κατασκευής με προοπτική δρομολόγησης στις ΗΠΑ, η εκκρεμότητα είναι αν μετά τις 10 Ιανουαρίου θα πρέπει να συνυπολογίσει τα τέλη στο κόστος κάθε ταξιδιού.
Για τους πλοιοκτήτες, η έκβαση των συνομιλιών επηρεάζει τις αποφάσεις για τα καύσιμα και τις τεχνολογίες στις επόμενες παραγγελίες πλοίων. Οι Δημοκρατικοί κέρδισαν την πλειοψηφία στη Βουλή των Αντιπροσώπων και στη Γερουσία στις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου. Από τον Ιανουάριο αποκτούν μεγαλύτερη επιρροή στη νομοθεσία, στις ομοσπονδιακές δαπάνες και στον κοινοβουλευτικό έλεγχο της κυβέρνησης.
Αναλυτές εκτιμούν ότι η νέα πλειοψηφία μπορεί να πιέσει την Ουάσιγκτον να συμμετάσχει πιο ενεργά στη διαμόρφωση του πλαισίου του ΙΜΟ, στο οποίο έχει αντιταχθεί ο Λευκός Οίκος. Η θέση που θα υποστηρίξει η αμερικανική αντιπροσωπεία παραμένει απόφαση της κυβέρνησης Τραμπ.
Στο μέτωπο του Ιράν, διεθνολόγοι θεωρούν πιθανό οι Δημοκρατικοί να εντείνουν τις πιέσεις για διπλωματική αποκλιμάκωση και στενότερο έλεγχο των αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων. Εφόσον αποκατασταθεί η ασφαλής διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ, οι εξαγωγείς του Περσικού Κόλπου θα μπορούν να αυξήσουν τις αποστολές πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), ενώ θα μπορούσαν να υποχωρήσουν τα ασφάλιστρα πολεμικού κινδύνου. Για το LNG του Κατάρ, ο ρυθμός ανάκαμψης των εξαγωγών θα εξαρτηθεί και από την αποκατάσταση της παραγωγής. Στην αγορά ξηρού φορτίου, η επανέναρξη των αποστολών λιπασμάτων θα μπορούσε να φέρει νέες ναυλώσεις.
Διεθνείς ναυλομεσιτικοί οίκου υποστηρίζουν ότι η επιστροφή φορτίων αργού και η αναπλήρωση εμπορικών και στρατηγικών αποθεμάτων θα μπορούσαν αρχικά να αυξήσουν την απασχόληση των μεγάλων δεξαμενόπλοιων VLCC και Suezmax. Αν όμως μειωθούν οι παρακάμψεις και οι χρόνοι αναμονής, περισσότερα πλοία θα είναι διαθέσιμα για την επόμενη φόρτωση. Παράλληλα, οι συντομότερες διαδρομές μπορούν να μειώσουν τη ζήτηση σε τονομίλια, δηλαδή το γινόμενο των τόνων φορτίου επί τα ναυτικά μίλια που διανύουν. Έτσι, ακόμη και με περισσότερα βαρέλια στη θάλασσα, οι ναύλοι μπορεί να δεχθούν πίεση καθώς αυξάνεται η διαθέσιμη χωρητικότητα.
Στο ρωσικό πετρέλαιο, η ενεργειακοί αναλυτές βλέπουν περιθώριο για αυστηρότερες κυρώσεις υπό τη νέα πλειοψηφία. Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να διατηρήσει τις μεγάλες αποστάσεις μεταφοράς και να ενισχύσει τη δραστηριότητα του «σκιώδους στόλου» που εξυπηρετεί φορτία υπό κυρώσεις. Ενδεχόμενη χαλάρωση των περιορισμών θα μπορούσε σταδιακά να επαναφέρει μέρος αυτών των φορτίων στην ευρύτερη αγορά δεξαμενόπλοιων. Στη Μαύρη Θάλασσα, συνδέουν τις προοπτικές ομαλοποίησης της ναυσιπλοΐας με την πορεία των διαπραγματεύσεων για την Ουκρανία.
Στο εμπόριο με την Κίνα, η πρώτη προθεσμία πέφτει λίγες ημέρες μετά την ανάληψη καθηκόντων του νέου Κογκρέσου. Η αναστολή των αμερικανικών μέτρων του άρθρου 301, που περιλαμβάνουν τέλη για πλοία κινεζικής κατασκευής ή κινεζικών συμφερόντων, ισχύει έως τις 10 Ιανουαρίου 2027. Οικονομικοί κύκλοι αναφέρουν ότι η αβεβαιότητα για τα τέλη επηρεάζει την ευελιξία στις ναυλώσεις, τις αξίες μεταπώλησης και την επιλογή ναυπηγείου. Για έναν πλοιοκτήτη που εξετάζει αγορά κινεζικής κατασκευής με προοπτική δρομολόγησης στις ΗΠΑ, η εκκρεμότητα είναι αν μετά τις 10 Ιανουαρίου θα πρέπει να συνυπολογίσει τα τέλη στο κόστος κάθε ταξιδιού.
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