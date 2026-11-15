Τι αλλάζει για τη ναυτιλία μετά τη νίκη των Δημοκρατικών-Από τον ΙΜΟ έως τα Στενά του Ορμούζ

Η νέα πλειοψηφία στο Κογκρέσο μπορεί να πιέσει για αλλαγή πορείας στην κλιματική πολιτική και στις σχέσεις με το Ιράν. Στην αγορά δεξαμενόπλοιων, μια ασφαλέστερη διέλευση από το Ορμούζ θα μπορούσε να φέρει περισσότερα φορτία και, σε δεύτερο χρόνο, χαμηλότερους ναύλους.