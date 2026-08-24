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Rafale εναντίον κινεζικών J-16: Η πρώτη αερομαχία με ελληνικό ενδιαφέρον
ΚΟΣΜΟΣ

Rafale εναντίον κινεζικών J-16: Η πρώτη αερομαχία με ελληνικό ενδιαφέρον

Τα γαλλικής κατασκευής μαχητικά δοκιμάστηκαν για πρώτη φορά σε πραγματική άσκηση απέναντι στα βαριά κινεζικά J-16. Γιατί η συνάντηση στον αιγυπτιακό ουρανό παρακολουθείται με ιδιαίτερη προσοχή και από την Ελλάδα.

Rafale εναντίον κινεζικών J-16: Η πρώτη αερομαχία με ελληνικό ενδιαφέρον
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Μια εξαιρετικά σπάνια και επιχειρησιακά πολύτιμη συνάντηση πραγματοποιήθηκε στον ουρανό της Αιγύπτου. Μαχητικά Rafale της Αιγυπτιακής Πολεμικής Αεροπορίας συμμετείχαν για πρώτη φορά σε εικονικές αερομαχίες απέναντι στα κινεζικά J-16, στο πλαίσιο της άσκησης «Eagles of Civilization 2026».

Η δεύτερη διοργάνωση της κοινής αιγυπτιακής-κινεζικής άσκησης ξεκίνησε στις 22 Αυγούστου σε αεροπορικές βάσεις της Αιγύπτου. Στις 23 Αυγούστου πραγματοποιήθηκε το πρώτο πτητικό σκέλος, το οποίο, σύμφωνα με την κινεζική Πολεμική Αεροπορία, περιλάμβανε και σενάρια εναέριας μάχης ένας εναντίον ενός.

Πρόκειται για την πρώτη επιβεβαιωμένη περίπτωση κατά την οποία κινεζικά μαχητικά πραγματοποίησαν κανονική εκπαιδευτική εμπλοκή με Rafale. Στο παρελθόν η Κίνα είχε προσομοιώσει αντίστοιχες αναμετρήσεις σε επιτελικά πολεμικά παίγνια, χωρίς όμως τα δύο αεροσκάφη να βρεθούν μαζί στον ίδιο...




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