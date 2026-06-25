Δείτε βίντεο: Το γαλλικό Πολεμικό Ναυτικό κάνει ρεσάλτο σε ρωσικό δεξαμενόπλοιο του «σκιώδους στόλου» ανοιχτά της Σικελίας
ΚΟΣΜΟΣ
Γαλλία Πολεμικό Ναυτικό Εμανουέλ Μακρόν Σικελία Δεξαμενόπλοιο σκιώδης στόλος Ρωσία

Δείτε βίντεο: Το γαλλικό Πολεμικό Ναυτικό κάνει ρεσάλτο σε ρωσικό δεξαμενόπλοιο του «σκιώδους στόλου» ανοιχτά της Σικελίας

«Δεν θα επιτρέψουμε στον "σκιώδη στόλο" να παρακάμψει τις κυρώσεις και να χρηματοδοτήσει τον πόλεμο της Ρωσίας», τόνισε σε ανάρτηση στο Χ ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν

Δείτε βίντεο: Το γαλλικό Πολεμικό Ναυτικό κάνει ρεσάλτο σε ρωσικό δεξαμενόπλοιο του «σκιώδους στόλου» ανοιχτά της Σικελίας
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Το Πολεμικό Ναυτικό της Γαλλίας πραγματοποίησε ρεσάλτο στο ρωσικό δεξαμενόπλοιο «Deliver» την Τρίτη (23/6), το οποίο έπλεε ανοιχτά της Σικελίας παραβιάζοντας το ναυτικό δίκαιο, όπως ανακοίνωσε σε ανάρτηση στο Χ ο Πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν.

Όπως επισημαίνει ο Γάλλος πρόεδρος, «αυτή η τελευταία ενέργεια κατά του "σκιώδους στόλου", που πραγματοποιήθηκε λίγες μόνο ημέρες μετά από παρόμοια επιχείρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, καταδεικνύει την αποφασιστικότητα των Ευρωπαίων. Δεν θα επιτρέψουμε στον "σκιώδη στόλο" να παρακάμψει τις κυρώσεις και να χρηματοδοτήσει τον πόλεμο της Ρωσίας. 

Η Ευρώπη είναι αποφασισμένη. Θα καταβάλει κάθε απαραίτητη προσπάθεια για να αυξήσει το κόστος του πολέμου για τη Ρωσία και να καταστήσει δυνατή την εδραίωση μιας ισχυρής και διαρκούς ειρήνης στην Ουκρανία.

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