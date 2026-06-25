Δείτε βίντεο: Το γαλλικό Πολεμικό Ναυτικό κάνει ρεσάλτο σε ρωσικό δεξαμενόπλοιο του «σκιώδους στόλου» ανοιχτά της Σικελίας

«Δεν θα επιτρέψουμε στον "σκιώδη στόλο" να παρακάμψει τις κυρώσεις και να χρηματοδοτήσει τον πόλεμο της Ρωσίας», τόνισε σε ανάρτηση στο Χ ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν