Η προέλευση, η γεωλογική διαδρομή και η φυσική σύσταση είναι τα στοιχεία που καθορίζουν τον χαρακτήρα του Φυσικού Μεταλλικού Νερού ΘΕΟΝΗ.
Δείτε βίντεο: Το γαλλικό Πολεμικό Ναυτικό κάνει ρεσάλτο σε ρωσικό δεξαμενόπλοιο του «σκιώδους στόλου» ανοιχτά της Σικελίας
Δείτε βίντεο: Το γαλλικό Πολεμικό Ναυτικό κάνει ρεσάλτο σε ρωσικό δεξαμενόπλοιο του «σκιώδους στόλου» ανοιχτά της Σικελίας
«Δεν θα επιτρέψουμε στον "σκιώδη στόλο" να παρακάμψει τις κυρώσεις και να χρηματοδοτήσει τον πόλεμο της Ρωσίας», τόνισε σε ανάρτηση στο Χ ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν
Το Πολεμικό Ναυτικό της Γαλλίας πραγματοποίησε ρεσάλτο στο ρωσικό δεξαμενόπλοιο «Deliver» την Τρίτη (23/6), το οποίο έπλεε ανοιχτά της Σικελίας παραβιάζοντας το ναυτικό δίκαιο, όπως ανακοίνωσε σε ανάρτηση στο Χ ο Πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν.
Όπως επισημαίνει ο Γάλλος πρόεδρος, «αυτή η τελευταία ενέργεια κατά του "σκιώδους στόλου", που πραγματοποιήθηκε λίγες μόνο ημέρες μετά από παρόμοια επιχείρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, καταδεικνύει την αποφασιστικότητα των Ευρωπαίων. Δεν θα επιτρέψουμε στον "σκιώδη στόλο" να παρακάμψει τις κυρώσεις και να χρηματοδοτήσει τον πόλεμο της Ρωσίας.
Η Ευρώπη είναι αποφασισμένη. Θα καταβάλει κάθε απαραίτητη προσπάθεια για να αυξήσει το κόστος του πολέμου για τη Ρωσία και να καταστήσει δυνατή την εδραίωση μιας ισχυρής και διαρκούς ειρήνης στην Ουκρανία.
Όπως επισημαίνει ο Γάλλος πρόεδρος, «αυτή η τελευταία ενέργεια κατά του "σκιώδους στόλου", που πραγματοποιήθηκε λίγες μόνο ημέρες μετά από παρόμοια επιχείρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, καταδεικνύει την αποφασιστικότητα των Ευρωπαίων. Δεν θα επιτρέψουμε στον "σκιώδη στόλο" να παρακάμψει τις κυρώσεις και να χρηματοδοτήσει τον πόλεμο της Ρωσίας.
Η Ευρώπη είναι αποφασισμένη. Θα καταβάλει κάθε απαραίτητη προσπάθεια για να αυξήσει το κόστος του πολέμου για τη Ρωσία και να καταστήσει δυνατή την εδραίωση μιας ισχυρής και διαρκούς ειρήνης στην Ουκρανία.
La Marine Nationale a arraisonné mardi le pétrolier Deliver alors qu’il transitait au large de la Sicile en infraction avec le droit de la mer.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 25, 2026
Cette nouvelle action contre la flotte fantôme, conduite quelques jours après une opération similaire par le Royaume-Uni… pic.twitter.com/5Gjn43MhLr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα