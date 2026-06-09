Τρόμος σε σχολείο στο Μάντσεστερ: 14χρονη με μαχαίρι σε αμόκ, τραυμάτισε συμμαθητές της και καθηγητή που πήγε να τους σώσει

Three people have been injured in a knife attack at a school in Manchester, and a 14-year-old girl has been arrested by police.



Emergency services were called to the Co-Op Academy on Plant Hill Road in Blackley on Tuesday morning.Three people were injured during the incident – a… pic.twitter.com/GWPLxk1pEm — Greatest Hits Radio News (@GHRNewsUK) June 9, 2026

Ο επικεφαλής επιθεωρητής δήλωσε: «Το συμβάν αντιμετωπίστηκε άμεσα και αποτελεσματικά από το προσωπικό πριν από την άφιξη των αστυνομικών δυνάμεων. Πιστεύουμε ότι δεν υπάρχει ευρύτερη απειλή αυτή τη στιγμή και ευχαριστούμε όλους για τη συνεργασία τους καθώς οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης διαχειρίστηκαν την κατάσταση».Παράλληλα, η αστυνομία ξεκαθάρισε ότι δεν αναζητείται άλλο πρόσωπο σε σχέση με την επίθεση και ότι αστυνομικοί θα παραμείνουν στο σχολείο για να ενισχύσουν το αίσθημα ασφάλειας της κοινότητας.Σε μήνυμά του προς γονείς και κηδεμόνες, ο διευθυντής του σχολείου επιβεβαίωσε ότι το εκπαιδευτικό ίδρυμα θα παρέμενε κλειστό για το υπόλοιπο της ημέρας.«Γνωρίζετε ήδη ότι σημειώθηκε ένα περιστατικό σήμερα το πρωί. Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι όλοι είναι ασφαλείς και ότι η κατάσταση έχει τεθεί υπό έλεγχο. Ωστόσο, αποφασίσαμε να κλείσουμε το σχολείο για το υπόλοιπο της ημέρας. Επικοινωνούμε με τους γονείς και τους κηδεμόνες προκειμένου να δοθεί άδεια αποχώρησης των μαθητών», ανέφερε.Σημειώνεται ότι το σχολείο φιλοξενεί περίπου 1.650 μαθητές, ενώ σε σχετικές αξιολογήσεις έχει χαρακτηριστεί «καλό». Πατέρας δύο παιδιών, ο οποίος παρέλαβε τον γιο του από την Γ΄ Γυμνασίου, δήλωσε: «Ο γιος μου είπε ότι ο καθηγητής μαχαιρώθηκε καθώς προσπαθούσε να πάρει το μαχαίρι από το κορίτσι. Προσπαθούσε να την απομακρύνει από τα υπόλοιπα παιδιά. Μία ακόμη μαθήτρια τραυματίστηκε στο χέρι. Όλα τα παιδιά ήταν τρομοκρατημένα. Μου είπε ότι η κοπέλα είχε χάσει τον έλεγχο».Μητέρα μαθητή κατήγγειλε μέσω κοινωνικών δικτύων ότι ενημερώθηκε για το περιστατικό από αναρτήσεις στο Facebook και όχι από το σχολείο. «Όλο αυτό είναι τρομακτικό. Το παιδί μου θα έπρεπε να απολαμβάνει τις τελευταίες ημέρες στο σχολείο και όχι να ανησυχεί και να βρίσκεται σε lockdown», έγραψε.Άλλη μητέρα δήλωσε ότι έλαβε επίσημη επιβεβαίωση του συμβάντος μόνο αφού έφθασε στο σχολείο για να παραλάβει την κόρη της.Ο 41χρονος Μάλικ Ατίκ, πατέρας 14χρονου μαθητή, ανέφερε: «Είναι πολύ τρομακτικό. Ο γιος μου είπε ότι ο καθηγητής φυσικών επιστημών μαχαιρώθηκε στον λαιμό. Επιτέθηκε και σε άλλους μαθητές. Η κυβέρνηση πρέπει να κάνει περισσότερα για να αντιμετωπίσει την εγκληματικότητα με μαχαίρια. Είναι σοκαριστικό να συμβαίνει κάτι τέτοιο μέσα σε σχολείο και να έχει φέρει μία μαθήτρια μαχαίρι σε σχολική αίθουσα».Η 35χρονη Κονσουέλα Λούτζια, μητέρα μαθητή του σχολείου, δήλωσε: «Είναι τρομακτικό. Ανησύχησα πάρα πολύ για τον γιο μου όταν άκουσα για το περιστατικό».