Στη νέα της καμπάνια, η MISKO εμπνέεται από τις μικρές στιγμές της καθημερινότητας όπου οι άνθρωποι, παρά τις διαφορές τους, βρίσκουν τρόπους να συνδεθούν γύρω από ένα πιάτο ζυμαρικών. Ένα δέσιμο που γίνεται και τίτλος της: «Όλη η νοστιμιά είναι στο δέσιμο»
Τραμπ: Τα γεγονότα της 7ης Οκτωβρίου και όχι το Ισραήλ, με έπεισαν να πολεμήσουμε το Ιράν
Ο Αμερικανός πρόεδρος μίλησε ξανά για αλλαγή καθεστώτος που έχει ήδη συντελεστεί στο Ιράν, προσθέτοντας πως «αν οι νέοι ηγέτες του Ιράν είναι έξυπνοι, η χώρα μπορεί να έχει ένα λαμπρό μέλλον γεμάτο ευημερία»
Ο Ντόναλντ Τραμπ τόνισε ξανά, σε ανάρτησή του, την απαίτηση της Ουάσινγκτον να μην αποκτήσει πυρηνικό όπλο το Ιράν, λέγοντας πως τα γεγονότα της 7ης Οκτωβρίου του 2023 στο Ισραήλ - και όχι η κυβέρνηση Νετανιάχου - ήταν εκείνα που τον έπεισαν για τον πόλεμο κατά της Τεχεράνης.
Αναλυτικά η ανάρτησή του:
«Το Ισραήλ δεν με έπεισε ποτέ να υποστηρίξω τον πόλεμο με το Ιράν· αυτό το έκαναν τα αποτελέσματα της 7ης Οκτωβρίου, τα οποία ενίσχυσαν την πεποίθησή μου, που διατηρώ από πάντα, ότι ΤΟ ΙΡΑΝ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΠΟΤΕ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΠΥΡΗΝΙΚΟ ΟΠΛΟ. Παρακολουθώ και διαβάζω τους «ειδικούς» και τις δημοσκοπήσεις των ψευδών ειδήσεων με απόλυτη δυσπιστία. Το 90% όσων λένε είναι ψέματα και φανταστικές ιστορίες, ενώ οι δημοσκοπήσεις είναι στημένες, όπως ήταν στημένες και οι προεδρικές εκλογές του 2020. Ακριβώς όπως τα αποτελέσματα στη Βενεζουέλα, για τα οποία τα ΜΜΕ δεν θέλουν να μιλάνε, τα αποτελέσματα στο Ιράν θα είναι εκπληκτικά – και αν οι νέοι ηγέτες του Ιράν (Αλλαγή Καθεστώτος!) είναι έξυπνοι, το Ιράν μπορεί να έχει ένα λαμπρό μέλλον γεμάτο ευημερία!»
