Δικαστική περιπέτεια για ακτιβίστρια που έκλεψε αστακό από εστιατόριο και τον έριξε στη θάλασσα, «τον είχα 2,5 χρόνια, δεν προοριζόταν για πιάτο» λέει ο ιδιοκτήτης
Το περιστατικό έλαβε χώρα στην Αγγλία - Όπως υποστήριξε ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου δεν προορίζονταν για κατανάλωση - Δείτε βίντεο από τη στιγμή που η 47χρονη γυναίκα αρπάζει τον αστακό από το ενυδρείο
Ένα ασυνήθιστο περιστατικό σημειώθηκε στο Γουέιμουθ της Αγγλίας, όταν ακτιβίστρια για τα δικαιώματα των ζώων εισέβαλε σε εστιατόριο και άρπαξε έναν αστακό από ενυδρείο, πιστεύοντας ότι προοριζόταν για κατανάλωση.
Ωστόσο, όπως αποδείχθηκε, το ζώο δεν βρισκόταν εκεί για το μενού, αλλά αποτελούσε «κατοικίδιο» του ιδιοκτήτη.
Η 47χρονη Έμμα Σμαρτ καταγράφηκε σε βίντεο τον Απρίλιο του 2025 να εισβάλλει στο εστιατόριο «Catch at the Old Fish Market», στο Ντόρσετ, και να κατευθύνεται απευθείας προς το ενυδρείο όπου φυλασσόταν ο αστακός.
Παρά τις προσπάθειες των εργαζομένων να την αποτρέψουν, η ακτιβίστρια έβαλε το χέρι της μέσα στη δεξαμενή, άρπαξε το ζώο και αποχώρησε βιαστικά από τον χώρο, κατευθυνόμενη προς το κοντινό λιμάνι, όπου και τον απελευθέρωσε στη θάλασσα.
Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο αστακός ανήκε στον ιδιοκτήτη του εστιατορίου, Άντονι Κούπερ, επί περίπου δυόμισι χρόνια και χρησιμοποιούνταν για την ενημέρωση παιδιών σχετικά με τη θαλάσσια ζωή. Η κατηγορούμενη δήλωσε ότι ενήργησε παρορμητικά, καθώς πίστεψε ότι το ζώο θα κατέληγε στο πιάτο πελατών.
Το Δικαστήριο του Μπόρνμουθ έκρινε ότι η πράξη της ήταν «βαθιά λανθασμένη», επισημαίνοντας ότι η απελευθέρωση του αστακού στο λιμάνι ενδέχεται να έθεσε σε κίνδυνο την επιβίωσή του. Στη Σμαρτ επιβλήθηκε περιοριστικός όρος διάρκειας τριών ετών, που της απαγορεύει να πλησιάζει σε απόσταση μικρότερη των 10 μέτρων από το εστιατόριο ή το προσωπικό του.
Σύμφωνα με την Daily Mail αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που η συγκεκριμένη ακτιβίστρια απασχολεί τις αρχές.
Στο παρελθόν είχε εμπλακεί σε επεισόδιο στο ίδιο εστιατόριο, όταν διαμαρτυρήθηκε έντονα εναντίον του γνωστού φυσιοδίφη Ντέιβιντ Ατένμπορο, κατηγορώντας τον ότι δεν έχει κάνει αρκετά για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Είχε επίσης καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης τεσσάρων μηνών το 2021 για συμμετοχή σε κινητοποιήσεις της οργάνωσης Insulate Britain.
Δείτε το βίντεο:
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
