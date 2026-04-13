Δείτε βίντεο: Μια πράσινη πύρινη φλεγόμενη μπάλα έκανε τη νύχτα μέρα στη Βρετανία

Νόμιζαν ότι είναι πυροτέχνημα Πολλοί μάρτυρες αρχικά μπέρδεψαν το ουράνιο σώμα με πυροτέχνημα λόγω των έντονων χρωμάτων του. «Το είδα. Ήταν έντονα πράσινο. Ήταν τεράστιο. Στην αρχή νόμιζα ότι ήταν πυροτέχνημα γιατί φαινόταν τόσο κοντά», έγραψε ένας χρήστης.



Άλλος ανέφερε: «Ναι, το είδα ενώ περπατούσα προς το σπίτι στο Ντέρμπισαϊρ. Έμοιαζε με πυροτέχνημα λόγω των χρωμάτων που εξέπεμπε. Χαίρομαι που διάβασα αυτή την ανάρτηση… δεν ήμουν σίγουρος τι είχα δει».



Πρόκειται για μετεωρίτη Παρά την αρχική ανησυχία που προκάλεσε το φαινόμενο, η εξήγηση είναι απλή: Πρόκειται για μετεωρίτη. Βίντεο που τραβήχτηκαν σε διάφορες περιοχές του Ηνωμένου Βασιλείου δείχνουν την πύρινη σφαίρα να κινείται με μεγάλη ταχύτητα προς τη Γη, πριν εκραγεί σε έντονο πράσινο χρώμα.



Ένα εντυπωσιακό φωτεινό φαινόμενο κατέγραψαν κάμερες ασφαλείας και πολίτες σε ολόκληρη τη Βρετανία , όταν μια τεράστια πράσινη πύρινη σφαίρα διέσχισε τον ουρανό λίγο μετά τα μεσάνυχτα, προκαλώντας έκπληξη και απορίες για την προέλευσή της, ενώ έκανε κυριολεκτικά τη νύχτα μέρα.Σε βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, φαίνεται μια τεράστια πράσινη πύρινη σφαίρα διέσχισε τον ουρανό πάνω από τη Βρετανία το βράδυ της Κυριακής, προκαλώντας εντύπωση στους πολίτες που έγιναν μάρτυρες του φαινομένου. Κάμερες κουδουνιών ασφαλείας σε διάφορες περιοχές του Ηνωμένου Βασιλείου κατέγραψαν το αντικείμενο λίγο μετά τα μεσάνυχτα, με το εντυπωσιακό θέαμα να γίνεται γρήγορα θέμα συζήτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.Η σελίδα North Yorkshire Weather Updates στο Facebook ανάρτησε μήνυμα ρωτώντας: «Είδε κανείς αυτόν τον μεγάλο μετεωρίτη που κάηκε πριν λίγο;», συγκεντρώνοντας εκατοντάδες απαντήσεις από χρήστες που ανέφεραν ότι παρακολούθησαν το φαινόμενο.Πολλοί μάρτυρες αρχικά μπέρδεψαν το ουράνιο σώμα με πυροτέχνημα λόγω των έντονων χρωμάτων του. «Το είδα. Ήταν έντονα πράσινο. Ήταν τεράστιο. Στην αρχή νόμιζα ότι ήταν πυροτέχνημα γιατί φαινόταν τόσο κοντά», έγραψε ένας χρήστης.Άλλος ανέφερε: «Ναι, το είδα ενώ περπατούσα προς το σπίτι στο Ντέρμπισαϊρ. Έμοιαζε με πυροτέχνημα λόγω των χρωμάτων που εξέπεμπε. Χαίρομαι που διάβασα αυτή την ανάρτηση… δεν ήμουν σίγουρος τι είχα δει».Ένας ακόμη χρήστης αστειεύτηκε γράφοντας: «Ναι, το μπάνιο μου φωτίστηκε και νόμιζα ότι είχα παραισθήσεις».Παρά την αρχική ανησυχία που προκάλεσε το φαινόμενο, η εξήγηση είναι απλή: Πρόκειται για μετεωρίτη. Βίντεο που τραβήχτηκαν σε διάφορες περιοχές του Ηνωμένου Βασιλείου δείχνουν την πύρινη σφαίρα να κινείται με μεγάλη ταχύτητα προς τη Γη, πριν εκραγεί σε έντονο πράσινο χρώμα.

Στη συνέχεια εξαφανίστηκε, γεγονός που υποδηλώνει ότι το μεγαλύτερο μέρος του σώματος κάηκε κατά την είσοδό του στην ατμόσφαιρα πριν φτάσει στο έδαφος.



«Το είδα από τον αυτοκινητόδρομο M62 και ακόμη είμαι ενθουσιασμένος! Δεν μπορώ να πιστέψω πόσο φωτεινό ήταν!», έγραψε ένας χρήστης στο Facebook.



Ένας άλλος έγραψε αστειευόμενος: «Κάνουμε κύκλους γύρω από τη Σελήνη και τώρα μας πετούν διαστημικές πέτρες», αναφερόμενος στην αποστολή Artemis II της NASA.



Η εξήγηση της NASA Οι πύρινες σφαίρες που εκρήγνυνται στην ατμόσφαιρα ονομάζονται τεχνικά bolides (βολίδες). Σύμφωνα με τη NASA, κατά τη φάση εισόδου στην ατμόσφαιρα ένα αντικείμενο επιβραδύνεται και θερμαίνεται λόγω της τριβής με τα αέρια της ατμόσφαιρας.



«Μπροστά του σχηματίζεται ένα κρουστικό κύμα, όπου τα αέρια συμπιέζονται και θερμαίνονται. Μέρος αυτής της ενέργειας ακτινοβολείται προς το αντικείμενο, προκαλώντας την αποσάθρωσή του και στις περισσότερες περιπτώσεις τη διάσπασή του», εξηγεί η αμερικανική διαστημική υπηρεσία.



Η θραύση αυξάνει την επιφάνεια που έρχεται σε επαφή με την ατμόσφαιρα, ενισχύοντας την καύση και την επιβράδυνση. Το αντικείμενο διαλύεται όταν οι δυνάμεις που ασκούνται από τις διαφορετικές πιέσεις στο μπροστινό και πίσω μέρος του υπερβούν την αντοχή του υλικού του.



Σε παγκόσμιο επίπεδο, χιλιάδες πύρινες σφαίρες εμφανίζονται καθημερινά. Ωστόσο, οι περισσότερες περνούν απαρατήρητες, καθώς εκδηλώνονται πάνω από ωκεανούς, σε ακατοίκητες περιοχές ή κατά τη διάρκεια της ημέρας.