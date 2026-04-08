Νετανιάχου: Τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου θα απομακρυνθούν από το Ιράν είτε μέσω συμφωνίας είτε διά της βίας
Το εμπλουτισμένο υλικό που απομένει θα φύγει από το Ιράν είτε κατόπιν συμφωνίας είτε μέσω της συνέχισης των συγκρούσεων, είπε ο ορωθυπουργός του Ισραήλ
Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε σήμερα ότι το Ισραήλ και οι ΗΠΑ συμμερίζονται την άποψη ότι τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν πρέπει να απομακρυνθούν από τη χώρα και διαβεβαίωσε πως αυτό θα γίνει είτε κατόπιν συμφωνίας είτε διά της βίας.
«Το εμπλουτισμένο υλικό που απομένει θα φύγει από το Ιράν είτε κατόπιν συμφωνίας είτε μέσω της συνέχισης των συγκρούσεων», είπε ο Νετανιάχου, συμπληρώνοντας πως το Ισραήλ και οι ΗΠΑ συμφωνούν επ’ αυτού του ζητήματος.
Σχολιάζοντας το σφοδρό μπαράζ επιθέσεων που εξαπέλυσαν σήμερα οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις εναντίον της Χεζμπολάχ στον Λίβανο, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός επανέλαβε πως η συμφωνηθείσα εκεχειρία δεν αφορά την εκστρατεία κατά της σιιτικής οργάνωσης.
Prime Minister Benjamin Netanyahu:— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) April 8, 2026
"Citizens of Israel, I want to thank you, our wonderful nation.
While you demonstrated resilience sitting in the secure rooms and shelters, together we achieved immense accomplishments: Our fighters at the front and you on the home front. pic.twitter.com/FndMquwd4X
