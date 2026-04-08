Νετανιάχου: Τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου θα απομακρυνθούν από το Ιράν είτε μέσω συμφωνίας είτε διά της βίας
Μπενιαμίν Νετανιάχου Ισραήλ Ιράν Πόλεμος στη Μέση Ανατολή ΗΠΑ Εμπλουτισμένο ουράνιο

Νετανιάχου: Τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου θα απομακρυνθούν από το Ιράν είτε μέσω συμφωνίας είτε διά της βίας

Το εμπλουτισμένο υλικό που απομένει θα φύγει από το Ιράν είτε κατόπιν συμφωνίας είτε μέσω της συνέχισης των συγκρούσεων, είπε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ

Νετανιάχου: Τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου θα απομακρυνθούν από το Ιράν είτε μέσω συμφωνίας είτε διά της βίας
29 ΣΧΟΛΙΑ
Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε σήμερα ότι το Ισραήλ και οι ΗΠΑ συμμερίζονται την άποψη ότι τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν πρέπει να απομακρυνθούν από τη χώρα και διαβεβαίωσε πως αυτό θα γίνει είτε κατόπιν συμφωνίας είτε διά της βίας.

«Το εμπλουτισμένο υλικό που απομένει θα φύγει από το Ιράν είτε κατόπιν συμφωνίας είτε μέσω της συνέχισης των συγκρούσεων», είπε ο Νετανιάχου, συμπληρώνοντας πως το Ισραήλ και οι ΗΠΑ συμφωνούν επ’ αυτού του ζητήματος.

Σχολιάζοντας το σφοδρό μπαράζ επιθέσεων που εξαπέλυσαν σήμερα οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις εναντίον της Χεζμπολάχ στον Λίβανο, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός επανέλαβε πως η συμφωνηθείσα εκεχειρία δεν αφορά την εκστρατεία κατά της σιιτικής οργάνωσης.

29 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Πασχαλινό τραπέζι: «Όλα και κάτι παραπάνω» στην ΑΒ Βασιλόπουλος

Η ΑΒ Βασιλόπουλος είναι ο απόλυτος one-stop προορισμός των πασχαλινών αγορών, με γευστικές και οικονομικές επιλογές για κάθε νοικοκυριό. Από το αρνί και το κατσίκι μέχρι τα τσουρέκια, τα σοκολατένια αυγά και τα κρασιά προσφέρονται επιλογές τόσο online όσο και στα supermarket ΑΒ Βασιλόπουλος για ένα ολοκληρωμένο πασχαλινό τραπέζι με ποιότητα, ποικιλία και προσφορές.

bwin: Σημαντική διάκριση ως Sports Brand of the Year με 11 βραβεία!

Τον απόλυτο θρίαμβο αποτέλεσαν για την bwin τα Sports Marketing Awards 2026, καθώς κατέκτησε 11 βραβεία, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της παρουσία στον ελληνικό αθλητισμό και την επιτυχημένη υλοποίηση καινοτόμων δράσεων χορηγίας.

