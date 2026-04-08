Από την απειλή ότι «ένας ολόκληρος πολιτισμός θα πεθάνει» στην εκεχειρία: Το διπλωματικό θρίλερ 10,5 ωρών ΗΠΑ – Ιράν
Πώς από τις απειλές του Τραμπ για πλήγματα σε κρίσιμες υποδομές φτάσαμε σε συμφωνία για προσωρινή κατάπαυση του πυρός με άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ - Πτώση στις τιμές πετρελαίου και άνοδος στα ασιατικά χρηματιστήρια

Μέσα σε μόλις 10,5 ώρες, οι εξελίξεις στη σύγκρουση ΗΠΑΙράν μεταστράφηκαν ραγδαία: από σκληρές απειλές για πλήγματα σε κρίσιμες υποδομές, οι δύο πλευρές οδηγήθηκαν σε συμφωνία για προσωρινή κατάπαυση του πυρός διάρκειας δύο εβδομάδων. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε μέσω Truth Social ότι αποδέχεται την πρόταση για εκεχειρία, υπό την προϋπόθεση ότι θα διασφαλιστεί η ελεύθερη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, έπειτα από εντατικές διπλωματικές επαφές στις οποίες φέρεται να μεσολάβησε το Πακιστάν.

Η απειλή Τραμπ για «καταστροφή πολιτισμού»

Η ένταση κορυφώθηκε στις 15:06 ώρα Ελλάδας, όταν ο Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε σε μία από τις πιο σκληρές δηλώσεις του από την έναρξη του πολέμου.

Σε ανάρτηση στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε ότι «ένας ολόκληρος πολιτισμός θα πεθάνει απόψε, χωρίς να μπορέσει ποτέ να επανέλθει», επαναλαμβάνοντας απειλές για πλήγματα σε ενεργειακές εγκαταστάσεις και γέφυρες στο Ιράν.

Η δήλωση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, με επικριτές να υποστηρίζουν ότι ενδεχόμενα πλήγματα σε πολιτικές υποδομές θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν εγκλήματα πολέμου.

Αντιφατικές πληροφορίες για τις επαφές

Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι η Τεχεράνη περιόρισε την άμεση διπλωματική επικοινωνία με την Ουάσιγκτον μετά τις δηλώσεις Τραμπ.

Η Wall Street Journal ανέφερε ότι το Ιράν «διέκοψε την άμεση διπλωματία» με τις ΗΠΑ, επισημαίνοντας ωστόσο ότι συνεχίστηκαν επαφές μέσω διαμεσολαβητών για την επίτευξη εκεχειρίας.

Λίγο μετά τις 18:00 ώρα Ελλάδας, ιρανικά μέσα ενημέρωσης απέρριψαν τις πληροφορίες περί διακοπής επαφών, υποστηρίζοντας ότι οι διπλωματικοί και έμμεσοι δίαυλοι επικοινωνίας παρέμειναν ανοικτοί.

Αντιδράσεις στο εσωτερικό του Ιράν

Την ίδια ώρα, εικόνες από ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης έδειχναν συγκεντρώσεις πολιτών έξω από ενεργειακές εγκαταστάσεις και γέφυρες, μετά από εκκλήσεις αξιωματούχων για δημιουργία «ανθρώπινων αλυσίδων» γύρω από κρίσιμες υποδομές που θεωρούνταν πιθανοί στόχοι επιθέσεων.



Η κινητοποίηση αντανακλούσε την αυξημένη ανησυχία για πιθανή κλιμάκωση της σύγκρουσης.

Παρέμβαση Πακιστάν για παράταση της προθεσμίας

Καθοριστική αποδείχθηκε η παρέμβαση του Πρωθυπουργού του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ, ο οποίος λίγο μετά τις 22:30 ώρα Ελλάδας ζήτησε από τον Ντόναλντ Τραμπ να παρατείνει κατά δύο εβδομάδες την προθεσμία για στρατιωτική δράση, ώστε να δοθεί χρόνος για διαπραγματεύσεις.

Ο Σαρίφ κάλεσε επίσης το Ιράν να ανοίξει το Στενό του Ορμούζ ως ένδειξη καλής θέλησης.

Λίγο αργότερα, ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος είχε λάβει γνώση της πρότασης.

Δήλωση Βανς για πιθανή πρόοδο

Την ίδια ημέρα, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς, μιλώντας από την Ουγγαρία, εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι θα υπάρξει απάντηση από την Τεχεράνη πριν από τη λήξη της προθεσμίας.



Μέχρι και τις 22:00 ώρα Ελλάδας, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ ανέφερε ότι μόνο ο πρόεδρος γνωρίζει πώς εξελίσσεται η κατάσταση.

Συμφωνία για δύο εβδομάδες κατάπαυση πυρός

Στις 01:32 ώρα Ελλάδας, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε μέσω Truth Social ότι συμφωνεί να αναστείλει για δύο εβδομάδες τον βομβαρδισμό και την επίθεση κατά του Ιράν, υπό την προϋπόθεση πλήρους, άμεσου και ασφαλούς ανοίγματος του Στενού του Ορμούζ.

Η ανάρτηση Τραμπ

«Με βάση συνομιλίες με τον πρωθυπουργό του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ και τον στρατάρχη Ασίμ Μουνίρ, κατά τις οποίες μου ζήτησαν να αναβάλω τη στρατιωτική ισχύ που επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί απόψε εναντίον του Ιράν, και υπό την προϋπόθεση ότι η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν θα συμφωνήσει στο ΠΛΗΡΕΣ, ΑΜΕΣΟ και ΑΣΦΑΛΕΣ ΑΝΟΙΓΜΑ του Στενού του Ορμούζ, συμφωνώ να αναστείλω τους βομβαρδισμούς και τις επιθέσεις κατά του Ιράν για περίοδο δύο εβδομάδων.

Αυτό θα είναι μια αμοιβαία ΚΑΤΑΠΑΥΣΗ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣ! Ο λόγος είναι ότι έχουμε ήδη επιτύχει και ξεπεράσει όλους τους στρατιωτικούς μας στόχους και βρισκόμαστε πολύ κοντά σε μια οριστική συμφωνία για μακροπρόθεσμη ΕΙΡΗΝΗ με το Ιράν και ΕΙΡΗΝΗ στη Μέση Ανατολή.

Λάβαμε μια πρόταση 10 σημείων από το Ιράν και πιστεύουμε ότι αποτελεί μια εφαρμόσιμη βάση για διαπραγμάτευση. Σχεδόν όλα τα βασικά σημεία διαφωνίας του παρελθόντος έχουν συμφωνηθεί μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, αλλά μια περίοδος δύο εβδομάδων θα επιτρέψει να οριστικοποιηθεί και να ολοκληρωθεί η συμφωνία.

Εκ μέρους των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, ως Πρόεδρος, αλλά και εκπροσωπώντας τις χώρες της Μέσης Ανατολής, είναι τιμή μου που αυτό το μακροχρόνιο πρόβλημα βρίσκεται κοντά στη λύση του».

Λίγο αργότερα, το Ιράν επιβεβαίωσε ότι αποδέχεται την επαναλειτουργία του στενού για το ίδιο χρονικό διάστημα, υπό τον όρο ότι θα σταματήσουν οι επιθέσεις και θα συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν δημοσίευσε δήλωση εκ μέρους του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, στην οποία δηλώνει ότι «εάν σταματήσουν οι επιθέσεις κατά του Ιράν, οι Ισχυρές Ένοπλες Δυνάμεις μας θα σταματήσουν τις αμυντικές τους επιχειρήσεις».

«Για μια περίοδο δύο εβδομάδων, η ασφαλής διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ θα είναι δυνατή μέσω συντονισμού με τις ένοπλες δυνάμεις του Ιράν και λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τους τεχνικούς περιορισμούς», πρόσθεσε.


Λίγο αργότερα έγινε γνωστό και το σχέδιο 10 σημείων της Τεχεράνης.

1. Δέσμευση για μη επιθετικότητα
2. Έλεγχο του Ιράν στο Στενό του Ορμούζ
3. Αποδοχή του εμπλουτισμού ουρανίου
4. Άρση όλων των πρωτογενών κυρώσεων
5. Άρση όλων των δευτερογενών κυρώσεων
6. Λήξη ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ
7. Λήξη αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου
8. Καταβολή αποζημιώσεων στο Ιράν
9. Απόσυρση αμερικανικών δυνάμεων από την περιοχή
10. Παύση του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου

Λέβιτ: Η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με το Ιράν είναι «νίκη» για τις ΗΠΑ

Η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με το Ιράν, κατόπιν μεσολάβησης του Πακιστάν, αποτελεί «νίκη» των ΗΠΑ, διαβεβαίωσε χθες Τρίτη το βράδυ (τοπική ώρα· ένα τέταρτο πριν από τις 05:00 ώρα Ελλάδας) η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, ενώ ακόμη δεν έχουν αρχίσει οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε αντιπροσωπείες των δυο κρατών για να τελειώσει ο πόλεμος -- κάτι που προβλέπεται μεθαύριο Παρασκευή στο Ισλαμαμπάντ.

«Αυτή είναι μια νίκη για τις Ηνωμένες Πολιτείες που κατήγαγαν ο πρόεδρος (των ΗΠΑ Ντόναλντ) Τραμπ και ο απίστευτος στρατός μας», έκρινε η Κάρολαϊν Λέβιτ μέσω X.

«Ο Πρόεδρος Τραμπ επέτρεψε την επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ. Ποτέ μην υποτιμάτε την ικανότητα του Προέδρου Τραμπ να προωθεί με επιτυχία τα συμφέροντα της Αμερικής και να μεσολαβεί για την ειρήνη», σημειώνει η εκπροσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου.



Εκεχειρία και στον Λίβανο, λέει ο Πακιστάν - Διαφωνεί το Ισραήλ

Ακολούθησαν οι διευκρινήσεις του Πακιστανού πρωθυπουργού Σαμπάζ Σαρίφ, ο οποίος διαβεβαίωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι οι ΗΠΑ, το Ιράν και οι σύμμαχοί τους συμφώνησαν να τεθεί σε εφαρμογή κατάπαυση του πυρός «παντού», συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, στο πλαίσιο μεσολάβησης του Πακιστάν με σκοπό να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, που διαρκεί πλέον πάνω από πέντε εβδομάδες.

«Με τη μέγιστη ταπεινότητα, έχω την ευχαρίστηση να ανακοινώσω ότι η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, μαζί με τους συμμάχους τους, συμφώνησαν (να εφαρμοστεί) άμεση κατάπαυση του πυρός παντού, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου και άλλων χωρών, με άμεση ισχύ», ανέφερε ο κ. Σαρίφ μέσω X, πληκτρολογώντας αυτές τις τρεις τελευταίες λέξεις με κεφαλαία γράμματα.



Ωστόσο το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε λίγο μετά τις 06:00 ότι η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός δύο εβδομάδων που κλείστηκε ανάμεσα στις ΗΠΑ και στο Ιράν «δεν συμπεριλαμβάνει τον Λίβανο», αντικρούοντας την ανακοίνωση που έκανε νωρίτερα για αυτό ο Πακιστανός πρωθυπουργός Σαμπάζ Σαρίφ, που διαδραματίζει ρόλο μεσολαβητή.

Η εκεχειρία έφερε πτώση στις τιμές του πετρελαίου και άνοδο στα ασιατικά χρηματιστήρια

Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούσαν κατά 15% και πλέον τις πρώτες πρωινές ώρες, μετά τις ανακοινώσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι παρατείνει το τελεσίγραφό του στο Ιράν, της Τεχεράνης πως είναι διατεθειμένη να διαπραγματευτεί και του πρωθυπουργού του Πακιστάν Σαμπάζ Σαρίφ πως τίθεται σε ισχύ κατάπαυση του πυρός «παντού» στη Μέση Ανατολή με «άμεση ισχύ» -- που ανακούφισαν τις αγορές, με τους χρηματιστηριακούς δείκτες στην Ασία να απογειώνονται κατά τις πρώτες συναλλαγές.

Περί τις 03:15 (ώρα Ελλάδας), η τιμή του West Texas Intermediate (WTI), αμερικανικής ποικιλίας αναφοράς, μειωνόταν κατά 15,40%, στα 99,55 δολάρια.

Αυτή του βαρελιού του Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας, ποικιλίας αναφοράς στις διεθνείς αγορές, έπεφτε κατά 15,03%, στα 92,85 δολάρια.

Υποχώρησαν έτσι κάτω από το φράγμα των 100 δολαρίων, σε κλίμα ευφορίας για την προοπτική κατάπαυσης του πυρός στο Ιράν και στη Μέση Ανατολή, όπου μαίνεται πόλεμος για πάνω από πέντε εβδομάδες.

Ο δείκτης Nikkei του χρηματιστηρίου στο Τόκιο σημείωνε αλματώδη άνοδο (+4%), όπως και ο Kospi σε αυτό της Σεούλ (+5,94%).
