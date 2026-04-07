Στο στόχαστρο εκ νέου οι ελβετικές τράπεζες για ξέπλυμα χρήματος

Πίσω από το προσωπείο του «τραπεζικού απορρήτου», έχουν επανειλημμένως αποκαλυφθεί λογαριασμοί που συνδέονται με δικτάτορες, διεφθαρμένα άτομα, εμπόρους ναρκωτικών, ξέπλυμα χρήματος και παράνομο εμπόριο όπλων», αναφέρει σε νέα του έρευνα ο Βούλγαρος ερευνητικός δημοσιογράφος του capital.bg, Νικολάι Μαρτσένκο.

Ο ίδιος σημειώνει ότι το 2026, οι ελβετικές τράπεζες κατηγορήθηκαν για άλλη μια φορά για συμμετοχή σε παράνομες οικονομικές δραστηριότητες και στη διαχείριση «βρώμικου» χρήματος. Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ κατηγόρησε την ελβετική τράπεζα MBaer για ξέπλυμα χρήματος από την παράνομη πώληση εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου της Βενεζουέλας, παρακάμπτοντας έτσι τις κυρώσεις των ΗΠΑ.

Η δήλωση του υπουργείου αναφέρει: «Με την πάροδο των ετών, η τράπεζα διευκόλυνε άμεσα ή έμμεσα το ξέπλυμα χρήματος για παράνομες οντότητες ή για λογαριασμό τους, συμπεριλαμβανομένων Ρώσων και Ιρανών υπηκόων». Ένα χρόνο νωρίτερα, το 2025, το ίδιο το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Ελβετίας επέβαλε πρόστιμο σε δύο τοπικές τράπεζες - την J. Safra Sarasin SA και την Pictet Bank - κατηγορώντας τις για το ίδιο πράγμα: ξέπλυμα χρήματος, αυτή τη φορά για υψηλόβαθμους Βραζιλιάνους αξιωματούχους.

Ο Βούλγαρος ερευνητικόςs δημοσιογράφος υποστηρίζει ότι αν δεν περιοριστούμε σε περιστατικά των τελευταίων ετών, αλλά εξετάσουμε την κατάσταση σε διάστημα αρκετών δεκαετιών, καθίσταται σαφές ότι το ξέπλυμα χρήματος και η υποστήριξη δικτατόρων και βαρόνων των ναρκωτικών αποτελούν συνεχή πρακτική του ελβετικού τραπεζικού συστήματος.

Σύμφωνα με την έρευνα του δημοσιογράφου Νικολάι Μαρτσένκο, ο ελβετικός Τύπος έχει επισημάνει ότι κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, η Ελβετία ήταν βασικός αγωγός για την κυκλοφορία του χρυσού των Ναζί, μεγάλο μέρος του οποίου λεηλατήθηκε από τα αποθέματα των κατεχόμενων χωρών - Αυστρία, Βέλγιο, Ολλανδία και Νορβηγία. Ένα άλλο μέρος προήλθε από θύματα στρατοπέδων συγκέντρωσης. Μετά τον πόλεμο, η Ελβετία αποφάσισε να μην επιστρέψει τα χρήματα και τα περιουσιακά στοιχεία των θυμάτων του Ολοκαυτώματος στους κληρονόμους τους. Μόνο δεκαετίες αργότερα, το 1998, υπό διεθνή πίεση, η UBS και η Credit Suisse συμφώνησαν να καταβάλουν 1,25 δισεκατομμύρια δολάρια σε αποζημίωση.

Ο Βούλγαρος δημοσιογράφος ισχυρίζεται στην έρευνά του ότι το 2015, μια διαρροή δεδομένων από το ελβετικό υποκατάστημα του τραπεζικού γίγαντα HSBC έπληξε σοβαρά τη φήμη της Ελβετίας.

Τα έγγραφα αποκάλυψαν πώς το ελβετικό υποκατάστημα της τράπεζας είχε εξυπηρετήσει δικτάτορες, εμπόρους όπλων και ναρκωτικών, καθώς και σημαντικούς διεφθαρμένους αξιωματούχους. Οι λογαριασμοί των πελατών περιείχαν περίπου 100 δισεκατομμύρια δολάρια. Επιπλέον, η τράπεζα όχι μόνο «έκλεισε τα μάτια» αλλά διευκόλυνε ενεργά τα σχέδια βοηθώντας στη δημιουργία υπεράκτιων δομών και αποκρύπτοντας τους ιδιοκτήτες των κεφαλαίων, τονίζει ο Μαρτσένκο στην έρευνά του.

Σύμφωνα με τον δημοσιογραφικό οργανισμό ICJ (Διεθνή Κοινοπραξία Ερευνητών Δημοσιογράφων), στους πελάτες της τράπεζας περιλαμβάνονταν οι:

Ράμι Μαχλούφ — ξάδερφος του Μπασάρ αλ-Άσαντ, που θεωρείται ένας από τους βασικούς «ανθρώπους του χρήματος» του συριακού καθεστώτος



Ρασίντ Μοχάμεντ Ρασίντ — πρώην υπουργός στην Αίγυπτο, κατηγορούμενος για διαφθορά και υπεξαίρεση μετά την πτώση του καθεστώτος Μουμπάρακ



Φραντς Μερσερόν — αξιωματούχος κατά τη διάρκεια της δικτατορίας στην Αϊτή, που σχετίζεται με οικονομικές καταχρήσεις



Γκενάντι Τιμτσένκο — Ρώσος επιχειρηματίας κοντά στον Πούτιν, που περιλαμβάνεται σε λίστες κυρώσεων.



Το 2022, σημειώθηκε μια ακόμη σημαντική διαρροή δεδομένων από την ελβετική τράπεζα Credit Suisse. Η έρευνα του OCCRP «Suisse Secrets» εδραίωσε οριστικά τη φήμη του ελβετικού τραπεζικού συστήματος ως δομής που εξυπηρετεί άτομα που συνδέονται με τη διαφθορά, το έγκλημα και τα αυταρχικά καθεστώτα, υπογραμμίζει ο Νικολάι Μαρτσένκο. Μεταξύ αυτών ήταν ο βασικός λομπίστας του Καντάφι, Χασάν Τατανάκι, οι οικογένειες των Αφρικανών δικτατόρων Σάνι Αμπάτσα (Νιγηρία) και Μομπούτου Σέσε Σέκο (Κονγκό), και ο επικεφαλής των υπηρεσιών πληροφοριών του Περού, Βλαντιμίρο Μοντεσίνος, ο οποίος καταδικάστηκε για διαφθορά και εμπορία όπλων.

Η έρευνα του OCCRP έδειξε επίσης ότι ο Ιταλός επιχειρηματίας Αντόνιο Βελάρντι, με δεσμούς με τη μαφία και κατηγορούμενος για λαθρεμπόριο ναρκωτικών και ξέπλυμα χρήματος, ήταν πελάτης της Credit Suisse για χρόνια, χρησιμοποιώντας ελβετικούς λογαριασμούς για να νομιμοποιήσει τα έσοδα της μαφίας.

Η ελβετική τράπεζα άνοιξε ακόμη και λογαριασμούς για άτομα που βρίσκονταν σε λίστες κυρώσεων των ΗΠΑ και της ΕΕ. Για παράδειγμα, ο Μπίλι Ράουτενμπαχ - ένας επιχειρηματίας που συνδέεται με το καθεστώς του Ρόμπερτ Μουγκάμπε στη Ζιμπάμπουε, κατηγορούμενος για διαφθορά και παράνομα οικονομικά σχέδια - συνέχισε να εξυπηρετείται από την Credit Suisse, η οποία διαχειριζόταν τους λογαριασμούς του και διευκόλυνε τις δραστηριότητές του.

Πέρα από τα τραπεζικά σκάνδαλα, η Ελβετία έχει «ακουστεί»επίσης για τη συνεργασία της με ριζοσπαστικές ισλαμιστικές ομάδες. Στο βιβλίο «Qatar Papers» (2019), που γράφτηκε από Γάλλους δημοσιογράφους, η Ελβετία περιγράφεται ως το «ασφαλές καταφύγιο» της Μουσουλμανικής Αδελφότητας, η οποία θεωρείται τρομοκρατική οργάνωση σε ορισμένα αραβικά κράτη.

Οι συγγραφείς, βασιζόμενοι σε εσωτερικά έγγραφα που διέρρευσαν από το Ίδρυμα Φιλανθρωπίας του Κατάρ, ισχυρίζονται ότι πολλά ισλαμικά κέντρα και οργανώσεις που χρηματοδοτούνται από το Κατάρ λειτουργούν στην Ελβετία και χρησιμοποιούνται ως εργαλεία προπαγάνδας για αυτήν την οργάνωση. Αυτό ουσιαστικά μετατρέπει την Ελβετία σε ένα από τα βασικά κέντρα επιρροής για το Κατάρ και τις ισλαμιστικές δομές στην Ευρώπη, αναφέρει ο Νικολάι Μαρτσένκο στην ανάλυσή του.

Η Ελβετία παραδοσιακά συνδέεται με την ουδετερότητα και την πολιτική μη εμπλοκή, κάτι που θεωρείται ως το θεμέλιο της διεθνούς εικόνας της. «Ωστόσο, πίσω από αυτήν την εικόνα, με την πάροδο των δεκαετιών, κρύβεται μια άλλη πραγματικότητα: ένα χρηματοπιστωτικό σύστημα που εξυπηρετεί δικτάτορες, εγκληματίες και αμφιλεγόμενες δομές, καθώς και δεσμούς με ριζοσπαστικές ισλαμιστικές οργανώσεις. Όλα αυτά υποδηλώνουν ότι η «ουδετερότητα» της Ελβετίας είναι, στην πραγματικότητα, ένα βολικό προπέτασμα καπνού», υποστηρίζει ο Νικολάι Μαρτσένκο.