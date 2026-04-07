IDF: Πλησιάζουμε σε σταυροδρόμι στην εκστρατεία εναντίον του Ιράν
Θα συνεχίσουμε να ενεργούμε με αποφασιστικότητα και να εντείνουμε τη ζημιά που προκαλούμε στο καθεστώς, είπε ο Εγιάλ Ζαμίρ
Ο ισραηλινός στρατός θα εντείνει τη στρατιωτική πίεση στο Ιράν και «θα εντείνει τις ζημιές που προκαλεί στο καθεστώς» της Τεχεράνης, δήλωσε σήμερα ο αρχηγός του γενικού επιτελείου, αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, καθώς ο πόλεμος, που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου με τα πλήγματα των ΗΠΑ και του Ισραήλ στην Τεχεράνη, διανύει την 39η ημέρα του.
«Σε στρατηγικό επίπεδο, πλησιάζουμε σε ένα σταυροδρόμι στην κοινή εκστρατεία εναντίον του Ιράν» είπε ο στρατηγός Ζαμίρ.
«Μέχρι τώρα, επιτύχαμε σημαντικά κέρδη, μεταξύ άλλων και σε σχέση με τους στόχους που είχαμε θέσει στην αρχή της επιχείρησης (και) θα συνεχίσουμε να ενεργούμε με αποφασιστικότητα και να εντείνουμε τη ζημιά που προκαλούμε στο καθεστώς», πρόσθεσε.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
