Στη ροή της ημέρας μας, κάθε στιγμή μετράει. Και όταν κάτι απρόοπτο συμβεί στον δρόμο, αυτό που κάνει τη διαφορά είναι να μπορούμε να το διαχειριστούμε γρήγορα και απλά, χωρίς να χάσουμε τον ρυθμό μας.
«Μη εχθρικά πλοία» μπορούν να διέλθουν από τα Στενά του Ορμούζ κατόπιν συντονισμού με τις ιρανικές αρχές λέει η Τεχεράνη
«Μη εχθρικά πλοία» μπορούν να διέλθουν από τα Στενά του Ορμούζ κατόπιν συντονισμού με τις ιρανικές αρχές λέει η Τεχεράνη
Οι Financial Times αναφέρουν ότι σε επιστολή του το Ιράν προς τα κράτη - μέλη του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού επισημαίνει πως δεν θα επιτρέψει τη διέλευση σε πλοία που συνδέονται με εχθρικές προς αυτό χώρες
Το Ιράν ενημέρωσε τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (International Maritime Organization / IMO) ότι «μη εχθρικά πλοία» μπορούν να διέλθουν από τα Στενά του Ορμούζ κατόπιν συντονισμού με τις ιρανικές αρχές, αναφέρουν οι Financial Times επικαλούμενοι την επιστολή της Τεχεράνης στον IMO.
Στην επιστολή που κοινοποιήθηκε σήμερα στα κράτη μέλη του IMO και περιήλθε εις γνώση των Financial Times, το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν αναφέρει ότι η Τεχεράνη «έλαβε αναγκαία και αναλογικά μέτρα για να μην επιτρέψει στους επιτεθέμενους και στους υποστηρικτές τους να εκμεταλλευτούν τα Στενά του Ορμούζ για να προωθήσουν εχθρικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν».
Το Ιράν διευκρινίζει πως δεν θα επιτρέψει τη διέλευση σε πλοία που συνδέονται με τις ΗΠΑ, το Ισραήλ και άλλες χώρες που συμμετέχουν στις επιθέσεις εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.
Στην επιστολή που κοινοποιήθηκε σήμερα στα κράτη μέλη του IMO και περιήλθε εις γνώση των Financial Times, το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν αναφέρει ότι η Τεχεράνη «έλαβε αναγκαία και αναλογικά μέτρα για να μην επιτρέψει στους επιτεθέμενους και στους υποστηρικτές τους να εκμεταλλευτούν τα Στενά του Ορμούζ για να προωθήσουν εχθρικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν».
Το Ιράν διευκρινίζει πως δεν θα επιτρέψει τη διέλευση σε πλοία που συνδέονται με τις ΗΠΑ, το Ισραήλ και άλλες χώρες που συμμετέχουν στις επιθέσεις εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.
